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Kızılcık Şerbeti 94. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 94. Bölüm Full HD Fragmanı izle

Kızılcık Şerbeti 94. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 94. Bölüm Full HD Fragmanı izle
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pembe gerçekleri öğrenecek mi, Doğa borçla nasıl başa çıkacak? Tüm bu soruların yanıtı Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünde! İşte merak edilenler…

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 94. bölüm fragmanını yayınladı ve izleyicileri ekran başına kilitledi.

Yeni bölümde, Pembe'nin büyük gerçekle yüzleşip yüzleşmeyeceği, Doğa'nın maddi sorunlarıyla nasıl başa çıkacağı gibi merak edilen sorular yanıt bulacak.

Kızılcık Şerbeti 94. bölüm, heyecan dolu sahneleriyle izleyenleri ekran başına toplamaya devam ediyor.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç ve Evrim Alasya gibi usta isimlerin yer aldığı dizi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Final sahnesinde tansiyon doruktaydı! Nilay, Abdullah ve Işıl'ı bir arada görünce ortalık karıştı.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti'nin 93. Bölümünde; Abdullah ve Işıl ilişkisini öğrenen Kıvılcım çok zor bir durumda kalmıştır. Işıl ile konuşur, onu bu yanlış ilişkiden döndürmeye çalışır ama Işıl'ın söz dinlemeye hiç niyeti yoktur.

Firaz ve Nursema, Asude'nin kapısına gelse de Asude onları kabul etmez. Parasız kalan ikilinin imdadına Doğa yetişir ve onları Kıvılcım'ın evine yollar.

Ancak Kıvılcım'ın Firaz ve Nursema'yı evine kabul etmesi aile arasında sürtüşmelere neden olacaktır. Doğa'nın zenginlik takıntısı devam etmekte, bu durum Fatih'i artık iyiden iyiye rahatsız etmektedir.

Abdullah ile olan ilişkisini Kıvılcım'a duyuran Işıl hedefine ulaşamamış, bu durum kimseye aksetmemiştir.

Ancak duyduğu bir telefon konuşması üzerine harekete geçen Nilay tesadüf eseri durumdan haberdar olacaktır. Nilay'ın gördüğü bu gerçek herkesi geri dönülmez bir yola sokacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ 94. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kaynak: Haber Merkezi

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