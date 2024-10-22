KOMÜT Balkan turunda!

KOMÜT, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut ve üyeleri ile birlikte Balkan ülkelerine gezi programı düzenledi. KOMÜT ekibi 1 hafta süren programda 5 ülke gezdi.

Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT), her yıl geleneksel olarak düzenlediği gezi programında bu yıl Balkan gezisi ile bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetti. Gezi programında Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek ve Üsküp gibi önemli merkezler ziyaret edildi.

Gezi programına katılan KOMÜT üyelerine teşekkür eden KOMÜT Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, "Bu tarz gezi organizasyonlarımızla birlik, beraberlik ve muhabbeti artırmayı amaçlıyoruz.

Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz gezi turumuzda bu yıl rotamız Balkan ülkeleri oldu. Birbirinden farklı mimari eser ve tarihi yapıları görme imkânı bulduk. Tekrar katılan üyelerimize şahsım ve KOMÜT adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Tur Programı

1.Gün Kosova: Gazi Mehmet Paşa Camii, Arnavut Birliği, Çınar Ağacı, Şadırvan Meydanı, Halveti Tekkesi, Sinan Paşa Camii, I. Sultan Murat Türbesi

2. Gün Makedonya ve Üsküp: Türk Çarşısı, Arasta Camii, Murat Paşa Camii, Taş Köprü, I. Sultan Murat'ın Yaptığı Eserler, Matka Kanyonu, Alaca Camii, Ohri, Ali Paşa Camii, Struga

3. Gün Arnavutluk: Tiran, Ethem Bey Camii, Büyük Ortodoks Kilisesi, Namazgah, İşkodra, Hasan Rıza Paşa Anıtı, Diplomatik Cadde, İşkodra Gölü

4. Gün Karadağ: Aziz Stefan Adası, Budva, Kotor, Silahtarlar Meydanı, Un Meydanı, Aziz Tryphon Katedrali

5. Gün Bosna Hersek: Mostar Köprüsü, Blagaj Alperenler Tekkesi, Koski Mehmet Paşa Camii, Tabakçılar Camii

6. Gün Bosna Hersek: Saray Bosna, Konjic Köprüsü, Yaşam Tüneli

Kaynak: Haber Merkezi