Konya Güneysınır’da Yarın Okullar Tatil Mi? 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?

Konya’nın güneyinde yer alan Güneysınır ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Güneysınır'da Kar Yağışı Başladı, Konya'da 24 Şubat Pazartesi Okullar Tatil Edilecek Mi?

Güneysınır, kış mevsiminde soğuk hava dalgalarına açık bir bölge olarak biliniyor. Son günlerde ilçede etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımı zorlaştırabilir. Bu nedenle, öğrencilerin güvenliği açısından okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda yetkililerin açıklamaları bekleniyor.

Güneysınır'da Yarın Okullar Tatil Mi?

Kar yağışı ve buzlanmanın şiddetlenmesiyle birlikte Güney sınır'da yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Konya Valiliği ve Güneysınır Kaymakamlığı'nın yapacağı açıklamalar büyük önem taşıyor.

24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Güneysınır'da Kar Tatili Var Mı?

Güneysınır'da devam eden kar yağışı nedeniyle öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Ancak, şu an için Güneysınır Kaymakamlığı veya Konya Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmış değil. Yetkililerin duyuruları yakından takip ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi