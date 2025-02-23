Konya Seydişehir’de Yarın Okullar Tatil Mi? 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Konya’nın güneybatısında yer alan Seydişehir ilçesinde kar yağışı ve dondurucu soğuk etkisini sürdürüyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor.
Seydişehir'de Kar Yağışı Başladı, Konya'da 24 Şubat Pazartesi Okullar Tatil Edilecek Mi?
Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan Seydişehir, kış aylarında yoğun kar yağışı alabilen ilçelerden biridir. Son günlerde düşen hava sıcaklıkları ve artan kar yağışı, ilçe genelinde ulaşımı zorlaştırabilir. Seydişehir'de okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda yetkililerden açıklama bekleniyor.
Seydişehir'de Yarın Okullar Tatil Mi?
Sert kış şartları nedeniyle Seydişehir'de yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Konya Valiliği ve Seydişehir Kaymakamlığı tarafından yapılacak resmi duyurular büyük önem taşıyor.
24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Seydişehir'de Kar Tatili Var Mı?
Seydişehir'de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda araştırmalar yapıyor. Ancak, şu an için Seydişehir Kaymakamlığı veya Konya Valiliği tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil. Yetkililerin duyuruları yakından takip ediliyor.
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