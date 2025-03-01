MANİSA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025 | 1 Mart Manisa’da iftara ne kadar var? Manisa imsak vakti, iftar ve teravih namazı saati

Mübarek Ramazan ayı 1 Mart günü idrak edilmeye başlandı. Bol bol ibadet edip, sevdikleri ile zaman geçirilmek için en güzel zamanlardan olan Ramazanda imsak saati ve iftar vakti başlıkları sorgulanıyor. Günün ilk saatlerinde imsak vakti oruç başlıyor ve akşam ezanı ile iftara erişiliyor. Onbir ayın sultanı Ramazanda imsakiye gündemden düşmüyor. Manisa’da iftara kaç saat kaldı, ezan ne zaman okunacak? soruları ön planda.

En mübarek zamanlar geldi! 2025 yılında mart ayında eda edilme başlanan Ramazan ayı, bayramla İslam alemine veda edecek. Dolu dolu bir ay için imsak vaktinde sahur sofraları kuruldu, akabinde iftar saati beklenmeye başlandı. Manisa'da yaşayanlar, ''2025 Manisa imsakiyesi ve ezan vakitleri'' aramasına yöneliyor. MANİSA İFTAR SAATİ 1 MART Ramazanın ilk günü Manisa iftar saati 19:10 şeklinde olacak. MANİSA TERAVİH NAMAZI SAATİ Yatsı ezanı sonrası Manisa'da teravih namazı saat 20:26'da kılınacak. Kaynak: Haber Merkezi

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