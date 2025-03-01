MANİSA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025 | 1 Mart Manisa’da iftara ne kadar var? Manisa imsak vakti, iftar ve teravih namazı saati
Mübarek Ramazan ayı 1 Mart günü idrak edilmeye başlandı. Bol bol ibadet edip, sevdikleri ile zaman geçirilmek için en güzel zamanlardan olan Ramazanda imsak saati ve iftar vakti başlıkları sorgulanıyor. Günün ilk saatlerinde imsak vakti oruç başlıyor ve akşam ezanı ile iftara erişiliyor. Onbir ayın sultanı Ramazanda imsakiye gündemden düşmüyor. Manisa’da iftara kaç saat kaldı, ezan ne zaman okunacak? soruları ön planda.
En mübarek zamanlar geldi! 2025 yılında mart ayında eda edilme başlanan Ramazan ayı, bayramla İslam alemine veda edecek. Dolu dolu bir ay için imsak vaktinde sahur sofraları kuruldu, akabinde iftar saati beklenmeye başlandı.
Manisa'da yaşayanlar, ''2025 Manisa imsakiyesi ve ezan vakitleri'' aramasına yöneliyor.
MANİSA İFTAR SAATİ 1 MART
Ramazanın ilk günü Manisa iftar saati 19:10 şeklinde olacak.
MANİSA TERAVİH NAMAZI SAATİ
Yatsı ezanı sonrası Manisa'da teravih namazı saat 20:26'da kılınacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”