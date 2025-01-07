MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN 2025 | MasterChef finali ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte çeyrek finalistler ve yarışma detayları...

MasterChef finali ne zaman? Sorusu sonunda yanıt buldu. Yaklaşık 6,5 aydır izleyicileri ekrana kilitleyen MasterChef 2024 sezonu, büyük finalle sona erecek. Kerem, Onur, Semih ve Eda’nın son dörde kaldığı yarışmada, finalde iki yarışmacı canlı yayında hünerlerini sergileyecek. Şeflerin puanları, 2024 MasterChef şampiyonunu belirleyecek. Yarı finalde hangi yarışmacılar finale yükselecek ve kim hayallerine veda edecek soruları merakla bekleniyor. TV8 yayın akışına göre final ve yarı final tarihleri açıklandı. Peki, MasterChef yeni bölüm ne zaman, final hangi gün, şampiyonluk ödülü ne? İşte tüm detaylar...

MasterChef yeni bölüm ve final tarihi için geri sayım başladı. TV8 ekranlarında yaz aylarında başlayan yarışma, final heyecanıyla sona yaklaşıyor. Uzun süren mücadelede sadece bir yarışmacı büyük finale adını yazdıracak. Survivor programının başlaması nedeniyle MasterChef son olarak 30 Aralık'ta yayınlanmış ve kısa bir ara vermişti. TV8 yayın akışına göre, MasterChef yeni bölümü 9 Ocak Perşembe günü izleyicilerle buluşacak. Kerem, Onur, Semih ve Eda'nın hazırlayacağı tabaklar, günün kazananını belirleyecek ve bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. İkinci gün ise bir başka yarışmacı elenecek ve final gecesinde iki isim büyük ödül için yarışacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Uzun soluklu yarışmanın sonunda sadece bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i unvanına sahip olacak ve büyük ödülü kazanacak.

"MasterChef Türkiye” yeni bölümüyle yarı final heyecanını 9 Ocak Perşembe ve 10 Ocak Cuma akşamları saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşturacak.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Merakla beklenen MasterChef Türkiye finali 11 Ocak Cumartesi akşamı canlı yayınla ekrana gelecek. Finale kalan iki isim, şeflerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini sergileyecek.

Finalin ilk iki etabı banttan yayınlanırken, son etabı canlı olarak izleyiciyle buluşacak. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in puanlarıyla MasterChef 2024 şampiyonu belli olacak.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NEDİR?

Yarışma boyunca ödül oyunlarıyla yarışmacılara birçok değerli ödül sunulsa da, büyük ödül henüz açıklanmadı. Final öncesinde büyük ödüle dair detayların paylaşılması bekleniyor.

MASTERCHEF ÇEYREK FİNALİSTLERİ KİMLER?

MasterChef Türkiye'de çeyrek finale kalan isimler Kerem, Onur, Semih ve Eda oldu.

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?

30 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan bölümde final puanlarının ardından gecenin birincisi Kerem oldu. Böylece Beyza, yarışmaya 5. olarak veda etti.

MASTERCHEF KEREM BİLGİNER KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Kerem Bilginer aslen Kahramanmaraşlı olup İstanbul'da doğmuştur. Yarışmaya New York'tan katılan Kerem, Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunudur ve 8 yıldır şeflik yapmaktadır.

Michelin yıldızlı bir restoranda Sous Chef (Yardımcı Şef) olarak görev yapan Kerem, MasterChef için işinden ayrılmıştır.

MASTERCHEF ONUR KİMDİR?

31 yaşındaki Onur Üresin, 16 yaşından itibaren aşçılık mesleğinin içinde yer alıyor. Turizm Otelcilik mutfak bölümü mezunu olan Onur, İngiltere'de yaşamını sürdürmekte ve uluslararası mutfaklarda deneyim kazanmıştır.

Onur, liseler arası aşçılık yarışmalarında gümüş madalya kazanmış ve profesyonel mutfaklarda önemli görevler üstlenmiştir.

MASTERCHEF SEMİHCAN TEMİZ KİMDİR?

MasterChef Türkiye'ye Maldivler'den katılan Semihcan Temiz, aslen Mersinlidir. 26 yaşındaki Temiz, 13 yaşından itibaren eğitim hayatı nedeniyle ailesinden uzakta, tek başına yaşamaya başlamıştır. Üniversitede işletme bölümünde eğitim görürken üçüncü sınıfta okulu bırakıp tutkusunun peşinden giderek aşçılık alanına yönelmiştir.

Mutfak serüvenine Mersin'de sekiz ay süren bir restoran deneyimiyle adım atan Semihcan, 2018 yılında profesyonel aşçılık kariyerine başlamıştır. Ardından Montenegro, Dubai ve Maldivler gibi uluslararası mutfaklarda çalışarak deneyimlerini geliştirmiştir.

MasterChef Türkiye'de ilk turda hazırladığı et tabağı ve dövme pilavıyla üç şeften de tam not alan Semihcan Temiz, ana kadroya adını yazdırmayı başarmıştır. Yarışma boyunca sergilediği başarılı performans ve yaratıcı sunumlarıyla dikkatleri üzerine çekerek izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

MASTERCHEF EDA ÇAĞLAYAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye'ye İzmir'den katılan Eda Çağlayan, 26 yaşındadır ve aslen Makedon kökenlidir. Çocukluk yıllarından beri yemek yapmaya ilgi duyan Eda, daha önce dekor şefliği yapmıştır. MasterChef'e annesi ve anneannesinin önlüğüyle katılan Eda, mutfakta her detayı önemsemektedir.

Eda Çağlayan, dekor şefliği yaparak kariyerine başlamış ve mutfak konusundaki tutkusunu MasterChef Türkiye'ye taşıyarak dikkatleri üzerine çekmiştir. MasterChef'e yufka ile katılan Eda, şeflerden 3 evet almayı başarmış ve ikili düellolarda rakiplerini geçerek ana kadroya girmeyi başarmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi