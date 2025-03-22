MEB Ara tatil ne zaman? Ara tatil bayram tatili ile birleşiyor mu? 2. Ara tatil Nisan ara tatili başlangıcı ve bitişi 2025

2. ara tatil tarihi açıklandı ve öğrenciler bu tatil için heyecanla bekliyor. Nisan ayında gerçekleşecek ara tatil, bu yıl Ramazan Bayramı ile aynı tarihlere mi denk geliyor? MEB’in belirlediği eğitim yılı takvimine göre, ara tatil tarihleri kesinleşti. Peki, ara tatil bu hafta mı başlıyor? İşte detaylar...

2. ara tatil için tarih belli oldu! Öğrenciler, 2025 Nisan ara tatilinin başlangıç ve bitiş tarihlerini merakla bekliyordu. Bayram tatili ile ara tatilin birleşip birleşmeyeceği de sıkça sorulan sorulardan biri. İşte, milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği 2. ara tatilin başlangıcı ve bitişi hakkında tüm detaylar. ARA TATİL NE ZAMAN? Nisan ara tatili 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonları ile birlikte toplamda 9 gün tatil olacak. 2025 Ramazan Bayramı 30 - 31 Mart - 1 Nisan tarihlerine denk geldiği için bayram da ara tatil tarihleri içerisinde kutlanacak. YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN? 2024-2025 Eğitim öğretim yılı 20 Haziran'da karnelerin alınması ile sona erecek ve yaz tatili başlayacak. Kaynak: Haber Merkezi

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