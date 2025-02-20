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MEDAŞ’DAN SON DAKİKA UYARISI | Karaman’ın bu ilçelerinde elektrikler kesiliyor! Bu saatlere dikkat

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MEDAŞ’DAN SON DAKİKA UYARISI | Karaman’ın bu ilçelerinde elektrikler kesiliyor! Bu saatlere dikkat
MEDAŞ AZ ÖNCE DUYURDU.. Karaman’da planlı elektrik kesintisi yapılacak. Peki Karaman’da elektrikler ne zaman ve saat kaçta kesilecek? Elektrikeler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Karaman'da yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

MEDAŞ, kesinti süresince vatandaşların önlem almalarını ve kesinti saatlerinde elektrikli cihazlarını güvenli bir şekilde kapatmalarını tavsiye etti.

Karaman'da hangi ilçelerde elektriklerin kesileceğini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayın.

20 ŞUBAT KARAMAN ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Karaman #Karaman elektrik kesintisi #MEDAŞ

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