MEDAŞ UYARDI | Aksaray’da planlı elektrik kesintisi! Elektriksiz kalacak bölgeler ve saatler belli oldu

MEDAŞ Aksaray'da bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında, sorumluluk alanında yer alan çeşitli bölgelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
Kesintiler ve etkilenecek bölgeler şu şekilde:
MERKEZ
22.02.2025 09:30 - 22.02.2025 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 11 / HÜRRİYET Bulvarı
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 12 Bulvarı
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 4200 Sokak
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 4201 Sokak
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 4205 Sokak
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 4206 Sokak
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 4207 Sokak
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 4208 Sokak
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 4209 Sokak
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 4211 Sokak
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 4212 Sokak
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 4213 Sokak
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 4216 Sokak
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 4219 Sokak
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 4220 Sokak
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 4284 Sokak
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 4285 Sokak
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 4286 Sokak
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 4291 Sokak
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 4293 Sokak
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 4294 Sokak
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 4296 Sokak
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 4297 Sokak
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 4299 Sokak
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 5388 Sokak
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 59 / RAŞİT DALDAL Caddesi
AKSARAY MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİ 60 Caddesi
22.02.2025 12:30 - 22.02.2025 17:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, ALASAKALLI MAHALLESİ 317/1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, ALASAKALLI MAHALLESİ 324. SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, ALASAKALLI MAHALLESİ ALTIN Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, ALASAKALLI MAHALLESİ BILINMEYEN13 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, ALASAKALLI MAHALLESİ ERGİN SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, ALASAKALLI MAHALLESİ GAZİ Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, ALASAKALLI MAHALLESİ RAGIP ARIKAN SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, ALASAKALLI MAHALLESİ USLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, ALASAKALLI MAHALLESİ YUNUS EMRE Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, ALASAKALLI MAHALLESİ ZAFER Caddesi
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ 1. SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ 101. SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ 103. SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ 106. SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ 110. SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ 111/2 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ 112. SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ 113. SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ 123 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ 137. SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ 150. SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ 161. SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ 163. SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ 196. SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ 609. SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ BELEDİYE PASAJI Meydanı
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ BILINMEYEN17 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ BILINMEYEN35 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ BİLİNMEYEN3 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ HÜRRİYET Caddesi
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ KOÇLAR Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ KURTULUŞ Caddesi
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ MEVLANAÜ1 Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, KÖSELİ MAHALLESİ MEVLANAÜ2 Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, PARABAŞLI MAHALLESİ 218. SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, PARABAŞLI MAHALLESİ 219. SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, PARABAŞLI MAHALLESİ 221. SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, PARABAŞLI MAHALLESİ 236. SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, PARABAŞLI MAHALLESİ BELEDİYE PASAJI CADDESİ Caddesi
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, PARABAŞLI MAHALLESİ BILINMEYEN2 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, PARABAŞLI MAHALLESİ İSTİKLAL Caddesi
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, PARABAŞLI MAHALLESİ KANAL BOYU KümeEvleri
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, PARABAŞLI MAHALLESİ KAYMAZ Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, PARABAŞLI MAHALLESİ SELCİOĞLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BELDESİ, PARABAŞLI MAHALLESİ YAVUZ SELİM Sokak
22.02.2025 13:00 - 22.02.2025 16:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, FATİH MAHALLESİ KILIÇASLAN Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, FATİH MAHALLESİ ZEYTİNLİ Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5269 Sokak
AKSARAY MERKEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 5273 Sokak
22.02.2025 13:30 - 22.02.2025 17:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAHALLESİ 140 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAHALLESİ 175 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAHALLESİ ALBAYRAK Sokak
AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAHALLESİ ALPASLAN TÜRKEŞ Caddesi
AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAHALLESİ ERGENEKON Caddesi
AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAHALLESİ ERTUĞRUL GAZİ Caddesi
AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAHALLESİ ESEN Sokak
AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAHALLESİ FATİH Sokak
AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAHALLESİ GÜLSU Sokak
AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAHALLESİ HASANDAĞI Caddesi
AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAHALLESİ KAHA KümeEvleri
AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAHALLESİ KARAKİOĞLU Sokak
AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAHALLESİ LEYLAK Sokak
AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAHALLESİ OSMANCIK Caddesi
AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAHALLESİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN Caddesi
AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAHALLESİ REİS MAHMUT AKBAŞ Caddesi
AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAHALLESİ ŞEHİT FETHİ SEKİN Sokak
AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAHALLESİ TEMEL Sokak
AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAHALLESİ VATAN Caddesi
AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAHALLESİ YUNUS Sokak
AKSARAY MERKEZ HACIHASANLI MAHALLESİ 29 / GÜNDOĞDU Caddesi
AKSARAY MERKEZ YEŞİLTÖMEK KÖYÜ
SULTANHANI
22.02.2025 13:30 - 22.02.2025 17:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ 135 NOLU Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ 140 NOLU Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ 142 NOLU Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ 146 NOLU Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ 147 NOLU Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ 149 NOLU Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ 157 NOLU Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ 197 NOLU Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ 24 NOLU SOKAK Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ 72 NOLU Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ 84 NOLU Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ ABDİ İPEKCİ Caddesi
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ ADİL Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ AHMET YESEVİ Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ AKŞEMSEDDİN Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ ALBAYRAK Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ ALPASLAN TÜRKEŞ Caddesi
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ ALTINSOY Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ ANIT Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ AVŞARLAR Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ CENGİZHAN Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ ERCİYES Caddesi
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ ERGENEKON Caddesi
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ ERTUĞRUL GAZİ Caddesi
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ ESEN Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ FATİH Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ GÜLSU Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ HASANDAĞI Caddesi
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ İSMET PAŞA Caddesi
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ KAHA KümeEvleri
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ LEYLAK Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ MERAM Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ MUHSİN YAZICIOĞLU Caddesi
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ OSMANCIK Caddesi
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ REİS MAHMUT AKBAŞ Caddesi
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ SULTANCIK Caddesi
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ ŞEHİT FETHİ SEKİN Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ TEBEROĞLU Caddesi
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ TEK Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ TOSUN 1 Sokak
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ VATAN Caddesi
AKSARAY SULTANHANI CUMHURİYET MAHALLESİ YUNUS Sokak
AKSARAY SULTANHANI YEŞİLTÖMEK KÖYÜ
(Berna Ata)
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