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Merkür retrosu nedir, ne zaman başlayacak, bitecek? Merkür retrosu Mart 2025 ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi nedir?

Merkür retrosu nedir, ne zaman başlayacak, bitecek? Merkür retrosu Mart 2025 ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi nedir?
Astroloji tutkunlarının dikkatle takip ettiği 2025 Merkür retrosu, 14 Mart’ta başladı ve 7 Nisan’a kadar etkisini sürdürecek. Bu dönemde, iletişim hataları, teknolojik aksaklıklar, yanlış anlamalar ve seyahat planlarındaki aksilikler sıkça karşılaşılan durumlar arasında yer alabilir. Özellikle Koç burcunda gerçekleşmesi, sabırsızlık, öfke ve ani tepkilerin ön plana çıkmasına neden olabilir. Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde yankı uyandıracak bu gökyüzü olayının, burçlar üzerinde farklı etkiler yaratması bekleniyor.

Peki, Merkür retrosu nedir ve 2025 yılına dair etkileri nelerdir? Astrolojik açıdan, Merkür retrosu, Merkür gezegeninin Dünya'dan bakıldığında geri hareket ediyormuş gibi görünmesidir. Gerçekte Merkür geri gitmez; ancak yörüngesel hız farkı nedeniyle bu hareket ters yönde algılanır. Bu dönemde, iletişim, bilgi, ulaşım ve teknoloji ile ilgili aksaklıklar ve gecikmeler yaşanması olasıdır.

Merkür retrosunun 2025 etkileri nelerdir?

2025 yılı Merkür retrosu, özellikle Koç burcunda gerçekleştiği için, bireysel kararlar, iletişim şekilleri ve dijital sistemlerdeki aksaklıklar öne çıkabilir. Elektronik cihazlarda arızalar, mesajlaşma uygulamalarında yanlış anlaşılmalar, e-postaların yanlış kişilere gitmesi gibi klasik retro etkileri yaşanabilir. Ayrıca, geçmişten gelen kişilerle karşılaşmalar ve eski konuların yeniden gündeme gelmesi sık görülen durumlar arasında yer alacak. Bu süreçte uzmanlar, yeni iş anlaşmaları yapmak, önemli imzalar atmak ya da uzun vadeli yatırımlar başlatmak isteyenler için retro bitişini beklemeyi öneriyor.

Merkür retrosunun burçlara etkisi nedir?

Bu retro, özellikle Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçlarını daha fazla etkileyecek. Bu burçların daha temkinli olmaları ve dikkatli kararlar almaları öneriliyor. Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte, durumlar netleşmeye başlayacak, ancak gölgeli günlerin etkisi birkaç gün daha devam edebilir.

Merkür retrosu 2025 ne zaman bitecek?

2025 Merkür retrosu, 14 Mart'ta başlayıp 7 Nisan 2025'e kadar devam edecek. Bu süreç, astroloji meraklıları tarafından dikkatle takip edilecek ve bireysel ile toplumsal düzeydeki etkileri gözlemlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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