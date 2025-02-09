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METEOROLOJİ AZ ÖNCE DUYURDU | Karaman’a lapa lapa kar geliyor! Arttıkça artıyor: O ilçelerde 4-5 derece birden değişiyor!

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
METEOROLOJİ AZ ÖNCE DUYURDU | Karaman’a lapa lapa kar geliyor! Arttıkça artıyor: O ilçelerde 4-5 derece birden değişiyor!
Meteoroloji Karaman hava durumu verilerini güncelledi. Karaman kar yağışı ne zaman, Karaman kar yağacak mı, Karaman kar ne zaman yağacak? İşte Karaman 5 günlük hava durumu

Karaman'da yeni haftayla birlikte kar yağışı etkisini gösterecek.

Karaman Ayrancı'da hava nasıl?

Meteoroloji tahminlerine göre, Ayrancı ilçesinde kar yağışı 10 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 13 Şubat Perşembe gününe kadar aralıksız devam edecek.

Diğer ilçelerde ise kar yağışı 11 Şubat Salı günü başlayarak kısa süreli etkili olacak.

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Karaman haftayı sisli havayla kapatıyor

14 Şubat Cuma günü ise Karaman genelinde yoğun sis bekleniyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle özellikle sürücülerin dikkatli olması tavsiye ediliyor.

Yetkililer, vatandaşların soğuk hava ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

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