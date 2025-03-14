Meteoroloji verileri paylaştı! Aksaray’a yağış geliyor | 2025 Aksaray’a yağmur yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte Aksaray, Ortaköy, Eskil, Gülağaç ve diğer ilçelerin hava durumu..

Meteoroloji Aksaray ve ilçeleri için güncel hava tahmin raporlarını paylaştı. Buna göre Aksaray'da yağış var mı, Aksaray'da sıcaklık düşecek mi? Aksaray için hava durumu bugün nedir? Aksaray için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İşte Aksaray hava durumu

İLÇELERDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK: TARİH VERİLDİ

Aksaray'ın merkez dahil tüm ilçelerinde, 18 Mart Salı günü yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, beklenen yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da 1-2 derece düşüş yaşanacak.

AKSARAY'A YAĞIŞ GELİYOR: SALI GÜNÜ HAVA DEĞİŞİYOR

Aksaray'da bir süredir etkili olan sıcak hava yerini yağışa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 18 Mart Salı günü şehir genelinde yağış bekleniyor.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının birkaç derece düşeceğini ve yağışın yer yer etkili olacağını belirtti. Vatandaşların şemsiye ve yağmurluk gibi önlemler alması tavsiye edilirken, sürücülerin de dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Yağışın, hafta ortasına kadar devam etmesi öngörülüyor.

Aksaray İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aksaray için 5 günlük hava durumu tahmini:

Kaynak: Haber Merkezi