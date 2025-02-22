MSÜ 2025 SINAV GİRİŞ BELGESİ İNDİRME EKRANI | MSÜ 2025 sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta sona erecek? Sınavda kaç soru sorulacak, süre ne kadar olacak?
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2025 Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM tarafından düzenlenen ve askerî öğrenci adaylarını belirlemek amacıyla yapılacak önemli bir sınavdır. Adaylar, sınav gününde yanlarında renkli veya siyah/beyaz MSÜ sınav giriş belgelerini bulundurmak zorundadır. Giriş belgesini yanında taşımayan adaylar, sınav salonlarına alınmayacaktır. MSÜ sınav giriş belgesine ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişebilirsiniz. Peki, MSÜ 2025 sınavı ne zaman yapılacak? Saat kaçta başlayacak? Sınavda kaç soru sorulacak ve süresi ne kadar olacak? İşte detaylar…
025 MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, bu Pazar günü gerçekleşecek ve adaylar için büyük bir önem taşıyor. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre, MSÜ sınavına 91 bin 153 kişi katılacak. Ayrıca, sınav güvenliğini sağlamak amacıyla 8 bin 522 emniyet görevlisi de görev alacak. Adayların kimlik ve güvenlik kontrolleri işlemleri, sınavın zamanında başlatılabilmesi için oldukça önemlidir.
Bu nedenle, sınava girecek adayların sınav saatinden en az 1 saat önce sınav binalarının kapısında hazır bulunmaları gerektiği hatırlatılmaktadır.
Peki, MSÜ sınavı ne zaman başlayacak ve kaçta sona erecek? Sınavda toplam kaç soru sorulacak ve ne kadar süre verilecek? İşte MSÜ 2025 sınavının detayları…
MSÜ 2025 SINAVI OTURUM BİLGİLERİ || MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.
Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve toplamda 165 dakika sürecek.
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