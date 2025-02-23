MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ sınav sonuçları tarihi | MSÜ 2025 soruları ve cevapları yayımlandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 23 Şubat’ta sona erdi. Sınavı tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını ve ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. ÖSYM, sınav sonuçlarını değerlendirme sürecinin ardından açıklayacak ve adayların ham puanlarını belirlemek için doğru ve yanlış cevapları dikkate alacak. Sonuçlar, ÖSYM AİS üzerinden duyurulacak. Peki MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bugün gerçekleştirilen MSÜ sınavının ardından, adaylar sonuçları merakla bekliyor. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim almak isteyen adaylar, sınavın ardından soru ve cevap anahtarının yayımlanmasını beklerken sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor.

ÖSYM, adayların doğru ve yanlış cevaplarını karşılaştırarak net puanlarını hesaplamalarına yardımcı olmak için soru-cevap anahtarını erişime sunuyor. İşte, MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde erişime sunulacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecekler.

MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır.

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.- Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi