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Murat Ongun kimdir, neden gözaltına alındı? Murat Ongun ne iş yapıyor, görevi neydi?

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Murat Ongun kimdir, neden gözaltına alındı? Murat Ongun ne iş yapıyor, görevi neydi?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun, bu sabah gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Gözaltı haberinin ardından, Ongun’un kariyeri ve görevi kamuoyunun gündemine geldi.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü olarak da görev yapan Murat Ongun'un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

MURAT ONGUN KİMDİR? 

21 Nisan 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Murat Ongun; aslen Giresunlu olup, ilköğrenim ve ortaöğrenimini Giresun'da, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde tamamlamıştır.

1996 yılında mezun olduktan sonra Show Haber'in Ankara muhabiri olarak çalışmaya başlamıştır. İlerleyen yıllarda da İstanbul'a gelerek Star TV ve ATV'de mesleğini sürdürmüştür.

3 Eylül 2001 tarihinde Habertürk TV'nin kurulmasının ardından, kanalda hem muhabir hem de idareci pozisyonlarında çalışmaya devam etmiştir. 2012 - 2014 yılları arasında da CNN Türk'te sunuculuk yapmıştır.

2014 Türkiye yerel seçimlerinin ardından Beylikdüzü Belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak görev almıştır. Ekrem İmamoğlu'nun 2019 Türkiye yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcülüğü görevine getirilmiştir.

17 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB Sözcülüğü makamının kaldırıldığını belirtmesinin ardından sözcülük görevi sona erdi. Günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan Medya A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Basın Danışmanlığı görevine devam etmektedir. Ayrıca, Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kadın Takımı yöneticiliği ve voleybol şube sorumluluğu görevlerini de yürütmektedir.

Evli ve iki çocuk babası olan Ongun, İngilizce bilmektedir. Ayrıca Galatasaray kongre üyesidir.

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