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Nazar ayetleri nelerdir? Nazar duası okunuşu ve yazılışı

Nazar ayetleri nelerdir? Nazar duası okunuşu ve yazılışı
Nazar imrenmenin kötü bir yansıması olarak kabul edilir. Bebekler, çocuklar ve başarılarıyla dikkat çeken herkes, nazarın hedefi olabilir. Bu nedenle insanlar yüzyıllardır nazar dualarıyla korunmaya çalışır. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) torunlarına okuduğu dua da bu duaların en bilinenlerindendir. İşte, bebeklere, çocuklara, aileye okunacak nazar duası…

Nazar duası göz değmesi ve nazarın olumsuz etkilerinden korunmak için sıkça başvurulan, güçlü bir dua olarak kabul edilir. 

Peygamber Efendimiz torunlarına okurmuş!

Özellikle bebekler ve çocuklar, masum ve savunmasız olduklarından nazarın hedefi olmaya daha yatkındır. 

Peygamber Efendimiz'in torunlarına okuduğu bu dua, yüzyıllardır Müslüman ailelerin çocuklarını korumak için kullandığı manevi bir kalkan olmuştur. 

Çocukların hastalıklarında, huzursuzluklarında veya herhangi bir rahatsızlıkta, Allah'ın adını zikrederek nazar duasını okumak, hem çocuğa hem de aileye huzur ve güven verir. 

Bu dua hem Arapça orijinali hem de Türkçe anlamıyla okunabilir ve Yüce Allah'a sığınmanın en etkili yollarından biridir.

Nazar duası okunuşu

Göz değmelerinden ve kıskanç insanların bakışlarından kendimizi ya da sevdiklerimizi sakınmak için sık sık nazar duası okuruz.

Nazar duasını yanı sıra nazar için okunacak ayetler de bulunmaktadır. Peygamber Efendimizin okuduğu nazardan korunma duası ile nazar ayetleri şöyle;

Peygamberimizin torunlarına okuduğu nazar duası

Peygamber Efendimiz'in torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i nazardan korumak için şu duayı okuduğu bilinmektedir;

"Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım." (Buhârî, Ehâdîsu'l-enbiyâ, 10 [3371]).

Okunuşu

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Anlamı

"Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım."

(Berna Ata)

 

Kaynak: Haber Merkezi

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