O Ses Türkiye’nin çekim yeri neresi? O Ses Türkiye stüdyoları nerede?
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O Ses Türkiye yeni sezonun başlamasıyla birlikte yarışmaya başvuracaklar ve yerinde izlemek isteyenler merak içerisinde “O Ses Türkiye nerede hangi şehir ve ilçede çekiliyor?“ sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, O Ses Türkiye nerede hangi şehir ve ilçede çekiliyor? İşte araştırılan sorunun cevabı...
Yeni sezonunun başlamasıyla birlikte O Ses Türkiye'nin çekim yerinin neresi olduğu tekrar gündeme geldi. Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Oğuz ve Melike Şahin'in jüri üyeliği yaptığı bu sezonun bölümleri, izleyiciler ve yarışmaya katılmak isteyenler tarafından heyecanla bekleniyor.
Peki, O Ses Türkiye stüdyoları hangi şehirde ve nerede çekiliyor? İşte bu sorunun yanıtı ve daha fazlası...
O Ses Türkiye stüdyoları nerede?
O Ses Türkiye Stüdyoları İstanbul Sarıyer ilçesindedir. O Ses Türkiye çekimleri Kemerburgaz Yolu Cendere Mevkii Ayazağa'da bulunan TV8 stüdyolarında yapılmaktadır.
2 yıl aranın ardından ekranlara yeniden merhaba dedi!
TV8'in en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor.
Son olarak 2022'de yılbaşı gecesine özel bölümleriyle yayınlanan bu popüler program, 2025 sezonu için başvuruları almaya başladı.
İzleyiciler, yeni sezonla ilgili heyecanla beklerken, yarışmacılar da katılım için başvuru yapma fırsatı bulacak.
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