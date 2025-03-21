Okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? 2. Ara tatil tarihleri hangi ayda, hangi günler? Nisan ara tatili kaç gün?
Yılın 2. ara tatili için tarihler merak edilmeye başlandı. Mart ayının sonlarına yaklaşırken, öğrenciler ve veliler ara tatilin ne zaman yapılacağını araştırıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ara tatil hangi günlerde olacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2. ara tatil tarihleri ve detayları haberimizde...
2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 11-15 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Ardından Ocak sonu ve Şubat başı arasında sömestr tatili yapıldı. Şimdi ise, gözler ikinci ara tatilde. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında sona eren bu tatil, bu sene ne zaman olacak? İşte 2. ara tatil tarihleri...
2. ARA TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN?
Bu sene 2. ara tatil 31 Mart'ta başlayacak, 4 Nisan'da sona erecek. Ara tatil, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.
YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?
2024-2025 Eğitim yılının 2. dönem karneleri 20 Haziran'da dağıtıldıktan sonra yaz tatili başlayacak.
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