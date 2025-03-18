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Orucun son günü ne zaman? 2025 Ramazan ayının son günü hangi tarih? Ramazan 29 gün mü 30 gün mü?

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Orucun son günü ne zaman? 2025 Ramazan ayının son günü hangi tarih? Ramazan 29 gün mü 30 gün mü?
2025 Ramazan ayı, 18. gününe girmiş bulunuyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan bu mübarek ay, toplamda bir ay sürecek. Peki, Ramazan ayı ne zaman sona erecek? 2025 yılında Ramazan’ın son günü hangi tarihe denk geliyor? İşte bu konuda merak edilen detaylar...

Her yıl farklı tarihlere denk gelen Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart'ta başlamıştı. Bugün 18. gününe giren mübarek Ramazan, 2025 yılı için ne zaman sona erecek? 2025 Dini Günler Takvimi'ne göre Ramazan ayının bitiş tarihi merak ediliyor. İşte 2025 Ramazan ayının son günü tarihi...

RAMAZAN AYI 2025 NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayında 29 Mart 2025 Cumartesi günü son gün olacak. Aynı zamanda bugün Ramazan Bayramı'nın arefe günü yaşanacak.

RAMAZAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ NE ZAMAN?

1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

 

Kaynak: Haber Merkezi

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