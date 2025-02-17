ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR LİSTESİ 2025 VE İNDİRİM ORANI HESAPLAMA | Hangi araçlar ÖTV indirimine dahil? Yeni Ötv muafiyeti ile hangi araçlar alınabilir? Engelli araç ÖTV indirimi nasıl hesaplanır?

2025 yılı itibarıyla araç sahibi olmak isteyenler, ÖTV indirimli araçlar ve bu araçlara dair fiyat listelerini araştırmaya başladı. Peki, hangi araçlar ÖTV indirimli olarak alınabilir, kimler bu indirimden faydalanabilir? Engelli araç alımlarında ÖTV indirimi nasıl hesaplanır? İşte 2025 yılına özel ÖTV indirimli araçlar listesi ve engelli araç ÖTV muafiyeti hesaplama detayları...

2025 yılı itibarıyla uygulamaya konulan yeni düzenlemelerle, ÖTV indirimli araçlar ve engellilere özel ÖTV muafiyetli araçlar gündemdeki yerini koruyor. Engelli bireyler için yapılan bu düzenlemeler, araç alımında daha fazla seçeneği kapsayacak şekilde genişletildi.

Bu kapsamda, engelli vatandaşlar 2025 yılı itibarıyla ÖTV muafiyetiyle alabilecekleri otomobillerin listesini ve bu alımla ilgili detayları araştırıyor.

Yeni düzenlemeyle, engelliler için belirlenen ÖTV muafiyeti limiti artarken, hangi araç modellerinin bu indirimle satın alınabileceği de merak konusu oldu. Ayrıca, ÖTV muafiyetinin nasıl hesaplanacağı ve kimlerin bu indirimden faydalanabileceğiyle ilgili bilgiler de önem kazandı.

Peki, hangi araçlar engelli ÖTV muafiyetiyle alınabiliyor? ÖTV muafiyeti hesaplama nasıl yapılır ve engelli araç alımında yeni limit ne kadar? İşte, 2025 yılı itibarıyla geçerli olan ÖTV indirimli araçlar ve engelli araçlarıyla ilgili detaylar...

ÖTV MUAFİYETİ ŞARTLARI 2025 | ENGELLİ ARAÇ SATIŞI ŞARTLARI NELER, KİMLER YARARLANABİLİR?

Satışları son yıllarda hızlanan ÖTV'siz engelli araçlarına ilişkin tedbirler alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Tebliğine göre, ÖTV Uygulama Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı.

Yayımlanan tebliğde, ÖTV Kanunu'nun 7'nci maddesine göre; malul ve engelliler için kayıt ve tescile tabi yerli katkı oranı en az yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarıldı.

İstisna kapsamında alınacak taşıtlarda yerli katkı oranı en az yüzde 40 olarak belirlendi. Bu oran, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayınladığı güncel beyanlara göre tespit edilecek. Araç alanların yanlış beyan verdiği tespit edilirse, gerekli işlemler yapılacak.

Düzenleme ile ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra araç satışı ya da devri, yeni bir istisna hakkı sağlamayacak. Tebliğ, 15 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Değişiklik hükümleri, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından uygulanacak. Yayımlanan tebliğin tüm maddelerine, 'https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/01/20250115-8.htm' adresinden ulaşılabilecek.

ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025

2025 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limit de açıklandı.

2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak uygulanacak.

ÖTV MUAFİYETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.

Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması olmadığı gibi belirleyeceği kişiler de ÖTV'siz aracı kullanabiliyor.

Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkına sahip oluyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini yapabiliyor.

ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus faydalanıyor.

ÖTV İNDRİMİ HESAPLAMA DETAYI 2025 | ENGELLİ ARAÇ ÖTV İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR?

Engelli ÖTV indirimi hesaplama işlemi kişilerin engel derecesine göre aracın vergiler dahil satış fiyatı üzerinden yapılıyor. Yüzde 90 ve üzerinde engeli olanlar ÖTV'siz araç satın alabiliyor. Diğer vatandaşlar ise engellilik oranına göre farklı oranlardaki indirimlerden yararlanabiliyor.

Engelli araç fiyatının hesaplanması için otomobilin vergiler dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 18 KDV oranı hesaplanarak fiyattan düşülüyor. KDV'yi çıkardıktan sonra satış fiyatından ÖTV bedeli de düşülüyor. Son olarak ortaya miktara, KDV oranı da eklenerek, aracın ÖTV muafiyetli fiyatı ortaya çıkıyor.

Engel derecesi yüzde 40 ve yüzde 89 arasında olan kişiler sıfır kilometre bir araç almak istediklerinde yüzde 26,3'lük ÖTV indiriminden yararlanabiliyor.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR LİSTESİ 2025

Güncel fiyat listesinden yapılan derlemeye göre, limit kapsamına Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Kia, Toyota, Citroen, Peugeot, Opel, Skoda, Seat, Volkswagen, Ford, Nissan, Honda, Suzuki, MG, SsangYong ve DFSK gibi markaların bazı modellerine ait farklı donanımlara sahip otomobiller, ÖTV muaf olarak satın alınabiliyor.

Ancak son dönemde ÖTV muafiyetli araç satın almak isteyen vatandaşlar, limit kapsamına giren özellikle bazı modellerdeki SUV araçları bulmakta sorun yaşanabiliyor.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi