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Pazarcı: “Gazetecilerin her meseleye yapıcı ve sağduyulu davranması demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önemlidir’’

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Pazarcı: “Gazetecilerin her meseleye yapıcı ve sağduyulu davranması demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önemlidir’’
Yöntem Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkçe Öğretmeni Özgür Pazarcı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, gazetecilerin başta milli konular olmak üzere her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz ettiğini belirtti.

Özgür Pazarcı mesajının devamında şunları ifade etti:

"Vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine katkı sunarken, Milletimizin gözü, kulağı ve dilidir de. 

Günümüzde ekonomik olarak şartlar ve imkanlar içerisinde, milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, aynı zamanda yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde de çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler.  Basın mensuplarımızın en önemli özellikleri, her zaman gücünü halktan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmalarıdır. Başta milli konular olmak üzere her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. İnanıyorum ki, gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumluluk ile ilimizin ve ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için, olumlu rol üstlenmeye devam edecektir. Bu anlamda ilimizdeki basın ve basın çalışanları üstüne düşen görevlerini ziyadesiyle yaptığına inanıyoruz. Şehrimizdeki başarılı çalışmalarından dolayı da bütün basın ve basın çalışanı gazetecilerimize teşekkür ediyoruz. Her zaman ve her fırsatta devletinin, milletinin ve bayrağının yanında yer alan şehrimizdeki bütün çalışan gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi.  

 

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

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