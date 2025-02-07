RESMEN ONAYLANDI! GTA 6 Ne Zaman Çıkıyor? GTA 6’nın ikinci fragmanı yayınlandı mı?

Rockstar Games, erteleneceği yönünde çıkan iddiaların ardından Grand Theft Auto 6’nın (GTA) çıkış tarihini resmen onayladı. Video oyun dağıtıcısı Take-Two Interactive, GTA 6’nın ne zaman çıkacağına dair yaşanan tartışmalara son noktayı koydu. Peki GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

Rockstar Games, yeni bir fragman yayınlanmamasına rağmen GTA 6'nın 2025'te çıkacağını bir kez daha doğruladı.

Bu duyuru, Take-Two Interactive'in 2025 mali yılının üçüncü çeyreğine ait üç aylık kazanç raporu sırasında yapıldı.

Raporda yer alan ifadelerde, "İleriye baktığımızda, bu takvim yılı Take-Two için şimdiye kadar ki en güçlü yıllardan biri olmaya şekilleniyor; çünkü... Grand Theft Auto 6'yı sonbaharda çıkarmayı planlıyoruz.” diye yazıldı.

Son zamanlarda oyunun güncelleme eksiklikleri nedeniyle ertelenmesinin kaçınılmaz olacağı öne sürülüyordu.

İKİNCİ FRAGMAN HENÜZ YAYINLANMADI

GTA 6'nın ikinci fragmanı henüz yayınlanmış değil. Ancak İlk fragman Aralık 2023'te paylaşılmıştı.

Bu fragman YouTube'da birçok rekor kırdı. Bunlar arasında "24 Saat İçinde En Çok İzlenen Video Oyunu Duyurusu,” "24 Saat İçinde YouTube'da En Çok İzlenen Video” ve "24 Saat İçinde En Çok Beğenilen Video Oyunu Fragmanı” gibi başarılar bulunuyor.

BÜYÜK İLGİ GÖRECEĞİNDEN EMİN

Kısacası, Take-Two Interactive ve Rockstar Games, GTA 6'nın yeni fragmanı ne zaman yayınlanırsa yayınlansın büyük ilgi göreceğinden emin.

Ayrıca, Take-Two'nun bu yıl güçlü bir oyun takvimi olduğu düşünüldüğünde, şu an için odak noktasını diğer oyunlara kaydırmanın daha mantıklı olduğu değerlendirilmiş olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi