Sandık Kokusu 43. Bölüm İzle! Sandık Kokusu 43. Bölüm HD Tek Parça İzle! Sandık Kokusu Son Bölüm İzle

Show TV’nin O3 Medya imzalı sevilen dizisi *Sandık Kokusu*, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği dizinin son bölümünde, Bora ve Karsu’nun herkesten habersiz evlenmesi dikkat çekti. Çift, çocuklarını bu duruma alıştırmak için evliliklerini gizli tutmaya karar verdi. *Sandık Kokusu* 43. bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler, “29 Ocak 2025 Show TV Sandık Kokusu son bölüm full HD izle“ aramaları yapmaya başladı. İşte, tek parça ve kesintisiz izleme detayları…

Başrollerini Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk'ün paylaştığı, Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, 43. bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı O3 Medya yapımı dizinin son bölümünde, Hakan'dan uzaklaşmaya çalıştıkça ona daha da yaklaşan Ayça, aşk ve mantık arasında bir çıkmaza giriyor. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 43. bölüm izleme ekranı merak ediliyor. İşte, Show TV'den Sandık Kokusu son bölüm full HD, kesintisiz ve tek parça izleme detayları…

SANDIK KOKUSU'NUN 43. BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Sandık Kokusu dizisinin 43. bölümünde olaylar birbiri ardına gelişti. Bora ve Karsu, herkesten habersiz evlenmelerine rağmen çocukları duruma alıştırmak için bu evliliği gizli tutma kararı aldı.

Bu sırada baba olacağını öğrenen Kıvanç, hemen Irmak'ın yanına giderek konuyu konuşmak istedi. Irmak ise çocuğu doğurmaya kararlı olduğunu belirtti.

Hakan'dan uzak durmaya çalıştıkça ona daha da yakınlaşan Ayça, duyguları ve mantığı arasında kaldı.

Hasan'ın, yeni açılan bir kebapçı nedeniyle moralinin bozuk olduğunu fark eden Filiz, Gülnaz ile birlikte o mekana tadıma gitmeye karar verdi. Ancak kebapçının sahibi Filiz'e asılınca olaylar karıştı.

Nazan, oğlunun kendisinden habersiz evlendiğini öğrenir öğrenmez İsviçre'den döndü ve ayağının tozuyla Karsu ile yüzleşmeye geldi.

Bu sırada, Bora ve Karsu'nun evlendiğini öğrenen Irmak ve çocuklar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Sandık Kokusu 43. Bölüm HD Tek Parça İzle!

29 Ocak Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşan Sandık Kokusu dizisinin 43. bölümünü, Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

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Kaynak: Haber Merkezi