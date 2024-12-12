Şişelerin ve kavanozların altındaki sayılar ne anlama geliyor? Hangisinden uzak durmalıyız?

Şişe ve kavanozların altındaki üçgen içinde yer alan sayılar, plastiğin türünü ve geri dönüşüm özelliğini gösteriyor. Peki bu işaretlerden hangisi sağlık açısından risk taşıyor?

Marketlerden aldığımız şişe ve kavanozların altında genellikle üçgen bir sembol ve içinde bir sayı yer alır.

Bu işaretler, çoğu kişinin düşündüğünün aksine kullanım sayısını değil, plastiğin türünü ve geri dönüşümle ilgili bilgileri ifade eder.

İşte bu sembollerin anlamları ve dikkat edilmesi gereken noktalar.

1 - PET (Polietilen Tereftalat):

En yaygın plastik türlerinden biridir ve genellikle su şişelerinde kullanılır. Hafif, ekonomik ve tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır. Ancak, tekrar kullanılması önerilmez çünkü kimyasal salınım yapabilir.

2 - HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen):

Daha dayanıklı bir plastik türüdür. Genelde deterjan şişeleri ve şampuan kaplarında kullanılır. Tekrar kullanım açısından PET'e göre daha güvenlidir.

3 - PVC (Polivinil Klorid):

PVC, genellikle gıda kapları, yağ şişeleri ve bazı paketlemelerde bulunur. İçerdiği kimyasallar nedeniyle sağlık açısından riskli sayılır. Bu tür plastiği kullanırken dikkatli olunmalıdır.

4 - LDPE (Düşük Yoğunluklu Polietilen):

Plastik poşetlerin ana malzemesidir. Hafif ve esnek yapısıyla tanınır, ancak geri dönüşümü zor olduğu için çevreye zarar verebilir.

5 - PP (Polipropilen):

Pipetler, yoğurt kapları ve biberonlarda kullanılan bir plastik türüdür. Diğer plastiklere göre daha güvenlidir ve sıcak yiyeceklerle teması önerilir.

6 - PS (Polistiren):

Genellikle plastik tabak, bardak ve paketleme malzemelerinde görülür. Geri dönüşümü zor ve sağlık açısından riskli bir malzemedir.

7 - Diğer:

Bu işaret, polikarbonat gibi farklı plastiklerin karışımını ifade eder. Genellikle geri dönüşümü yapılmaz ve sağlık açısından zararlı kimyasallar içerebilir.

Özellikle 7 kodlu plastiklerden kaçınılması önerilir.

Hangi plastikler daha güvenli?

2 (HDPE) ve 5 (PP) kodlu plastikler, genel olarak daha güvenli kabul edilirken, 3 (PVC), 6 (PS) ve 7 kodlu plastikler sağlık ve çevre açısından risk taşır.

Plastik ürünlerin altındaki bu işaretlere dikkat ederek hem sağlığınızı hem de çevreyi koruyabilirsiniz.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi