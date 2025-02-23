Soğuk hava yurdu ne zaman terk edecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık tahmin raporuna göre, yurt genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.
Yeni haftada yurt genelinde yağış azalacak ancak soğuk hava etkili olmaya devam edecek.
Özellikle iç ve doğu bölgelerde sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
Salı gününden itibaren hava sıcaklığının batı kesimlerden başlarayak artacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da kar devam edecek mi?
İstanbul'da 4 gündür etkili olan kar yağışı, yeni haftada etkisini yitirecek. Yağışların etkisini yitirmesiyle birlikte hava sıcaklığı da yükselecek. Perşembe günü hava sıcaklığı 9 dereceye kadar çıkacak.
Başkent Ankara'da ise yeni haftada kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklığının hafta ortasından itibaren yükseleceği tahmin ediliyor.
Yeni haftada yurdun büyük bir bölümünde yağış beklentisi yok. Ancak perşembe günü Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde aralıklıklarla kar yağışı bekleniyor.
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