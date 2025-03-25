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Son Dakika az önce deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 25 Mart AFAD/Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

Son Dakika az önce deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 25 Mart AFAD/Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri
Son dakika deprem gelişmeleri vatandaşlar tarafından sürekli takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye genelinde ve çevresindeki bölgelerde gerçekleşen depremleri anlık olarak listelemeye devam ediyor. Deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler, son depremler listesine göz atarak, depremin nerede ve ne zaman meydana geldiğini hızlıca öğrenebiliyor. Peki, bugün herhangi bir deprem yaşandı mı? İşte, 25 Mart 2025 tarihli son depremler listesi...

 

Az önce deprem meydana geldi mi? Deprem hangi bölgede ve ne kadar şiddetli oldu? Türkiye, deprem kuşağında yer alması nedeniyle sık sık bu doğal olayla karşılaşıyor. Özellikle fay hatlarının geçtiği bölgelerde yaşayanlar, depremi daha sık deneyimliyor. Bugün gerçekleşen depremleri anlık olarak takip edebilir, en son gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

DEPREM Mİ OLDU? 25 MART 2025

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ 

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Haber Merkezi

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