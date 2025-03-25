Son Dakika az önce deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 25 Mart AFAD/Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri
Son dakika deprem gelişmeleri vatandaşlar tarafından sürekli takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye genelinde ve çevresindeki bölgelerde gerçekleşen depremleri anlık olarak listelemeye devam ediyor. Deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler, son depremler listesine göz atarak, depremin nerede ve ne zaman meydana geldiğini hızlıca öğrenebiliyor. Peki, bugün herhangi bir deprem yaşandı mı? İşte, 25 Mart 2025 tarihli son depremler listesi...
Az önce deprem meydana geldi mi? Deprem hangi bölgede ve ne kadar şiddetli oldu? Türkiye, deprem kuşağında yer alması nedeniyle sık sık bu doğal olayla karşılaşıyor. Özellikle fay hatlarının geçtiği bölgelerde yaşayanlar, depremi daha sık deneyimliyor. Bugün gerçekleşen depremleri anlık olarak takip edebilir, en son gelişmeleri öğrenebilirsiniz.
DEPREM Mİ OLDU? 25 MART 2025
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”