Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve KANDİLLİ son depremler listesi
Son dakika deprem gelişmeleri... Deprem olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın paylaştığı son depremler verilerine göz atarak, en yakın bölgelerde gerçekleşen depremlerin şiddetini öğrenebiliyor. Peki, bugün deprem meydana geldi mi? İşte 22 Mart Cumartesi tarihli son depremler listesi...
Deprem oldu mu? Nerede meydana geldi? Bugün yaşanan depremleri anlık olarak Milliyet.com.tr'nin son depremler sayfasından takip edebilirsiniz. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve çevresindeki son depremleri düzenli olarak güncelleyerek, vatandaşların bilgilenmesini sağlıyor. İşte bugünün depremleri...
SON DEPREMLER 22 MART 2025
AFAD ölçümlerine göre;
Saat 04.46'da Malatya Kale merkezli 3.0 büyüklüğünde deprem oldu.
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