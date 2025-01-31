Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Kocaeli, Erzincan, Malatya ve il il AFAD son depremler

Sarsıntı hisseden vatandaşlar, arama motorlarında "son depremler", "son dakika depremler" ve "deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgiler yakından takip ediliyor. İşte 31 Ocak'ta meydana gelen depremlerle ilgili detaylar...
31 Ocak Deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede oldu?
31 Ocak 2025 Cuma günü, Türkiye genelinde büyük çaplı bir deprem yaşanmadı. Son depremler listesi, AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerinde anlık olarak yayımlanmaya devam ediyor.
AFAD Son Depremler Listesi
Kandilli Son Depremler Listesi
SON DEPREMLER LİSTESİ 31 OCAK CUMA 2025
- Saat: 10:17:48 – Büyüklük: 3.1 – Derinlik: 9.8 km – Konum: Bollu-Kandıra (Kocaeli)
- Saat: 10:16:24 – Büyüklük: 1.8 – Derinlik: 8.0 km – Konum: Sugul-Darende (Malatya)
- Saat: 09:43:19 – Büyüklük: 2.5 – Derinlik: 3.6 km – Konum: Dere-Kemah (Erzincan)
- Saat: 09:29:15 – Büyüklük: 1.1 – Derinlik: 2.0 km – Konum: Hacıdanışment-Lalapaşa (Edirne)
- Saat: 09:17:49 – Büyüklük: 1.2 – Derinlik: 15.8 km – Konum: Yastıktepe-Pasinler (Erzurum)
- Saat: 09:14:34 – Büyüklük: 1.7 – Derinlik: 15.1 km – Konum: Çevirme-Akçadağ (Malatya)
- Saat: 08:57:45 – Büyüklük: 2.9 – Derinlik: 5.0 km – Konum: Uluköy (Malatya)
- Saat: 08:27:56 – Büyüklük: 1.2 – Derinlik: 5.0 km – Konum: Şahinbeyler-Sincik (Adıyaman)
- Saat: 08:25:24 – Büyüklük: 2.1 – Derinlik: 5.0 km – Konum: Bayatbademleri-Korkuteli (Antalya)
- Saat: 08:13:45 – Büyüklük: 1.7 – Derinlik: 18.2 km – Konum: Demircili-Urla (İzmir)
- Saat: 08:11:20 – Büyüklük: 1.0 – Derinlik: 8.7 km – Konum: Cennetpınarı-Pazarcık (Kahramanmaraş)
Deprem bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine dayanmaktadır.
Kaynak: Haber Merkezi