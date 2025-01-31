Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Kocaeli, Erzincan, Malatya ve il il AFAD son depremler

31 Ocak 2025 Perşembe günü sarsıntı hisseden vatandaşlar, son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu öğrenmek istiyor. “Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu?“ soruları, günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. İşte 31 Ocak 2025 tarihindeki Türkiye’deki depremlerle ilgili detaylar...

Sarsıntı hisseden vatandaşlar, arama motorlarında "son depremler", "son dakika depremler" ve "deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgiler yakından takip ediliyor. İşte 31 Ocak'ta meydana gelen depremlerle ilgili detaylar... 31 Ocak Deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede oldu? 31 Ocak 2025 Cuma günü, Türkiye genelinde büyük çaplı bir deprem yaşanmadı. Son depremler listesi, AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerinde anlık olarak yayımlanmaya devam ediyor. AFAD Son Depremler Listesi

Kandilli Son Depremler Listesi SON DEPREMLER LİSTESİ 31 OCAK CUMA 2025 Saat: 10:17:48 – Büyüklük: 3.1 – Derinlik: 9.8 km – Konum: Bollu-Kandıra (Kocaeli) Saat: 10:16:24 – Büyüklük: 1.8 – Derinlik: 8.0 km – Konum: Sugul-Darende (Malatya) Saat: 09:43:19 – Büyüklük: 2.5 – Derinlik: 3.6 km – Konum: Dere-Kemah (Erzincan) Saat: 09:29:15 – Büyüklük: 1.1 – Derinlik: 2.0 km – Konum: Hacıdanışment-Lalapaşa (Edirne) Saat: 09:17:49 – Büyüklük: 1.2 – Derinlik: 15.8 km – Konum: Yastıktepe-Pasinler (Erzurum) Saat: 09:14:34 – Büyüklük: 1.7 – Derinlik: 15.1 km – Konum: Çevirme-Akçadağ (Malatya) Saat: 08:57:45 – Büyüklük: 2.9 – Derinlik: 5.0 km – Konum: Uluköy (Malatya) Saat: 08:27:56 – Büyüklük: 1.2 – Derinlik: 5.0 km – Konum: Şahinbeyler-Sincik (Adıyaman) Saat: 08:25:24 – Büyüklük: 2.1 – Derinlik: 5.0 km – Konum: Bayatbademleri-Korkuteli (Antalya) Saat: 08:13:45 – Büyüklük: 1.7 – Derinlik: 18.2 km – Konum: Demircili-Urla (İzmir) Saat: 08:11:20 – Büyüklük: 1.0 – Derinlik: 8.7 km – Konum: Cennetpınarı-Pazarcık (Kahramanmaraş) Deprem bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine dayanmaktadır. Kaynak: Haber Merkezi

#deprem mi oldu

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