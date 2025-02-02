Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman oldu? Manisa, Çanakkale, İzmir, Muğla, Aydın, Balıkesir, Bursa ve il il AFAD son depremler listesi
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Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan son depremler listesi, depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi önemli verileri içeriyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?“, “Depremin merkezi neresi?“, “Kaç şiddetindeydi?“ gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, 2 Şubat 2025 tarihine ait en güncel deprem bilgileri...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
Ülke genelinde büyük veya küçük çaplı birçok deprem yaşanmaya devam ediyor. Bu sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedilip kamuoyuyla paylaşılıyor. Özellikle depremin hissedildiği bölgelerde yaşayanlar, güncel verilere ulaşmak için son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı veriler, depremin büyüklüğünden derinliğine kadar pek çok detayı içeriyor.
Az Önce Deprem Mi Oldu? Son Depremler Nerede ve Kaç Şiddetinde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen sarsıntıları anbean duyuruyor. Son depremler listesinde hem büyük hem de küçük ölçekli depremler yer alıyor. Vatandaşlar, bu listeler sayesinde yaşadıkları bölgedeki sarsıntılar hakkında detaylı bilgi edinebiliyor.
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