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SON DAKİKA KARAMAN HAVA DURUMU HABERLERİ: Karaman’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi!

Selman Kaya
Muhabir
SON DAKİKA KARAMAN HAVA DURUMU HABERLERİ: Karaman’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi!
Karamanlılar dikkat! Meteoroloji verileri güncelledi. Karaman’ın 5 ilçesi beyaz örtüyle kaplanacak. Gece hava sıcaklığı -10 dereceye düşüyor. Karaman’da kar var mı, Karaman’da kar olan yerler neresi, Karaman’da kar nerede var, Karaman’da kar yağar mı? İşte Karaman hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karaman ve ilçeleri için hava durumu tahminlerini paylaştı. Geçtiğimiz hafta etkili olan sisli hava, hafta boyunca devam edecek mi? Peki, Karaman'da kar yağışı ne zaman bekleniyor? İşte Karaman 5 günlük hava durumu 

Konya, Karaman, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat için tarih verildi! Bu tarihte kar yağacak!

Karaman Hava Durumu | Karaman'da kar nerede var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karaman'nın ilçe ilçe hava durumu paylaşıldı. Ayrancı hava durumu, Ermenek hava durumu, Başyayla hava durumu ve diğer ilçelerin hava durumu bilgisi açıklandı. Geçtiğimiz hafta Karaman'da etkili olan soğuk hava dalgası ve yer yer kar yağan kar bu hafta devam edecek mi merak konusu. Peki bu hafta Karaman'da hava durumu nasıl olacak? 2025 Karaman'a kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 10-14 Şubat arası Karaman, Ayrancı, Ermenek, Kazımkarabekir  ve diğer ilçelerin hava durumu.. 

12 Şubat Çarşamba

Karaman Hava Durumu | Karaman'da kar olan ilçeler?

Karaman, hafta boyunca sisli havanın etkisi altında kalırken, hafta ortasından itibaren kar yağışı bekleniyor. 12 Şubat Çarşamba günü Karaman'nın  Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir ve Sarıveliler ilçelerinde etkili olması beklenen hafif kar yağışı, 13 Şubat Perşembe günü ise Karaman'nın 5 ilçesinde de etkisini artıracak. 

13 Şubat Perşembe

Karaman Hava Durumu | Karaman'da sis var mı?

Meteoroloji verilerine göre, kentte hafta sonu da yoğun sis bekleniyor. 10 Şubat Cumartesi günü sisli hava etkisini sürdürecek. Sürücülere, özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Kar yağışının tüm ilçelerde etkili olmasıyla birlikte hava sıcaklıklarının da düşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, kar yağışıyla birlikte oluşabilecek buzlanmalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Karaman İçin 5 Günlük Hava Durumu

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Karaman İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Karaman için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Karaman hava durumu Sisli, sıcaklık 3°

Yarın için Karaman hava durumu Bulutlu, sıcaklık 2°

12 Şubat 2025 Çarşamba Karaman hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°

13 Şubat 2025 Perşembe Karaman hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°

14 Şubat 2025 Cuma Karaman hava durumu Sisli, sıcaklık 4°

Karaman İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Selman Kaya)

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