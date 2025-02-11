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SON DAKİKA KARAMAN HAVA DURUMU HABERLERİ: Karaman’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi!

SON DAKİKA KARAMAN HAVA DURUMU HABERLERİ: Karaman’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi!

Karamanlılar dikkat! Meteoroloji güncel hava durumu verilerini paylaştı. Karaman ve ilçeleri beyaza bürünecek! Gece sıcaklık -9 dereceye kadar düşecek! Peki, Karaman'a kar ne zaman yağacak? İşte, Karaman hava durumu ve beklenen kar yağışıyla ilgili tüm detaylar…

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KARAMAN HAVA DURUMU | Karaman'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre, 12 Şubat Çarşamba günü itibariyle Karaman genelinde hafif kar yağışı bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde ve Başyayla, Ermenek, Sarıveliler gibi ilçelerde karın etkili olması tahmin edilirken, 13 Şubat Perşembe günü ise kar yağışı şiddetini artırarak tüm şehri etkisi altına alacak.

13 Şubat Perşembe

KARAMAN HAVA DURUMU | Kar ne zaman etkisini kaybedecek?

14 Şubat Cuma gününden itibaren kar yağışının yerini sisli hava alması bekleniyor. 15 Şubat Cumartesi günü ise sis yoğunlaşacak ve görüş mesafesi ciddi şekilde azalacak. Meteoroloji, özellikle sabah ve gece saatlerinde yollarda buzlanma olabileceğini bildirerek sürücülere uyarılarda bulundu.

14 Şubat Cuma

KARAMAN HAVA DURUMU | Kar ve buzlanmaya dikkat!

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğini belirtti. Özellikle Kazımkarabekir, Ayrancı ve çevresinde yolların kayganlaşabileceği ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Konya, Karaman, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat için tarih verildi! Bu tarihte kar yağacak!

Karamanlılar, önümüzdeki günlerde sert kış koşullarına hazır olmalı! Kar yağışı ve sisin etkisini göstereceği bu günlerde, sürücülerin hızlarını düşürmesi, araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurması tavsiye ediliyor. Yetkililer, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini de hatırlattı.

Karaman kışa teslim olacak! Önümüzdeki günlerde şehirde kar ve soğuk hava etkisini artıracak!

Karaman İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Karaman için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Karaman hava durumu Bulutlu, sıcaklık 2°

Yarın için Karaman hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°

13 Şubat 2025 Perşembe Karaman hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°

14 Şubat 2025 Cuma Karaman hava durumu Sisli, sıcaklık 4°

15 Şubat 2025 Cumartesi Karaman hava durumu Sisli, sıcaklık 8°

Karaman İçin 5 Günlük Hava Durumu

Kaynak: Haber Merkezi

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