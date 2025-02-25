Sosyal Medyanın Yeni Tatlı Trendi: Melek Saçlı Çikolata Nedir? Melek Saçlı Çikolata Nerede Satılıyor, Kaç TL?

Son dönemde tatlı dünyasında yeni bir fenomen doğdu: Melek saçlı çikolata! Dubai çikolatasının TikTok’taki popülerliğini gölgede bırakmaya aday bu özel tat, hem görüntüsü hem de içeriğiyle dikkat çekiyor. Pembe rengi, fıstık dolgusu ve pişmaniye benzeri ince katmanlarıyla benzersiz bir lezzet sunan bu çikolata, sosyal medyada hızla yayılarak geniş kitlelerin ilgisini çekmeye başladı.

TikTok kullanıcıları, #AngelHairChocolate etiketiyle melek saçlı çikolatayı deneyimlerini paylaşırken, bu eşsiz tatlı giderek daha fazla kişi tarafından keşfediliyor. Görsel olarak oldukça şık ve zarif bir sunuma sahip olan bu çikolata, tatlı severlerin yeni favorisi olmaya aday!

Melek Saçlı Çikolata Nedir?

Melek saçlı çikolata, son dönemde TikTok'ta viral olan, estetik ve lezzeti bir araya getiren özel bir tatlıdır. Adını, incecik tel tel ayrılan ve pişmaniyeye benzeyen yapısından alır. İçeriğinde Fıstık kreması, Vanilya, Nar ve ahududu aromaları bulunuyor.

Pembe rengiyle görsel bir şölen sunan melek saçlı çikolata, hem göze hem de damağa hitap eden eşsiz bir tat sunuyor. Şimdiden birçok tatlı tutkunu tarafından Dubai çikolatasına güçlü bir rakip olarak görülüyor.

Melek Saçlı Çikolata Nerede Satılıyor, Kaç TL?

Bu özel çikolata, şu anda sosyal medya üzerinden ve bazı özel gurme mağazalarında satışa sunuluyor. Dünya çapında giderek popülerleşen melek saçlı çikolatanın fiyatı ise oldukça dikkat çekici.

Şu an için 185 gramlık paketleriyle 19 euro fiyat etiketiyle satılan çikolata, kargo ve diğer masraflarla birlikte yaklaşık 30 euroya mal oluyor. Türkiye'de henüz geniş çapta satışa sunulmasa da, bazı online alışveriş siteleri veya yurtdışı kaynaklı platformlar üzerinden temin edilebiliyor.