Survivor 2025’te Kim Elendi? İşte 2 Mart’ta Yarışmaya Veda Eden İsim

Survivor 2025 All Star heyecanı hız kesmeden devam ederken, 2 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümde eleme düellosu nefesleri kesti. Bu hafta eleme potasında yer alan dört isim arasından biri adaya veda etti. Düelloda Meryem ile Senem karşı karşıya geldi ve kazanan yarışmada kalmaya hak kazanırken, kaybeden isim Survivor macerasını sonlandırdı.

Dokunulmazlık Oyununun Kazananı Kim Oldu?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu, All Star ve Gönüllüler takımları arasında büyük bir mücadeleye sahne oldu. Su içerisinde oynanan oyunda yarışmacılar, ortada bulunan halkayı rakip takımın çubuğuna takmaya çalıştı. Temasın yoğun olduğu oyunda, strateji ve dayanıklılık ön plana çıktı.

Elif ile Sevgi arasındaki karşılaşma büyük çekişmeye sahne olurken, Sevgi oyunu kazandı. Ancak, Elif yorgunluk nedeniyle baygınlık geçirdi. Yarışmacılar tarafından sudan çıkarılan Elif'e sağlık ekibi anında müdahale etti.

Dokunulmazlık oyunu 5-5 eşitlikle tamamlandı. Kazanan takım, bir sonraki bölümde oynanacak dokunulmazlık mücadelesinin sonucunda belli olacak ve ödül olarak dolma çeşitlerini yeme hakkına sahip olacak.

Survivor'dan Kim Elendi?

Bu hafta kadın elemesi haftasıydı ve eleme potasında Senem, Meryem, Yağmur ve Asena yer aldı. İlk düelloların ardından Yağmur ve Asena potadan çıkmayı başardı. Son düelloda ise Meryem ile Senem karşılaştı. Final atışlarını seçen Meryem, rakibine karşı üstün bir performans sergileyerek düelloyu 5-0 kazandı ve yarışmadaki mücadelesine devam etti. İlk kez eleme düellosuna çıkan Senem ise Survivor 2025'e veda eden isim oldu.

Kaynak: Haber Merkezi