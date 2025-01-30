Survivor Adilhan kimdir, kaç yaşında nereli? Survivor All Star yarışmacısı Adilhan Numan’ın hayatı ve biyografisi!
Survivor izleyicilerinin dikkatini çeken isimlerden biri olan Adilhan Numan, bu sezon yarışmaya katılarak Gönüllüler takımında mücadele etti. Performansıyla adından söz ettiren Adilhan, elenerek Survivor macerasına veda etti.
Adilhan Numan, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. Yarışmadaki azmi ve başarısıyla tanınan Survivor All Star yarışmacısı Adilhan Numan'ın yaşı, memleketi ve kariyerine dair detaylar merak ediliyor. İşte, Adilhan Numan'ın hayatı ve biyografisi…
Survivor Adilhan Numan Kimdir?
Survivor 2025 sezonunda Gönüllüler takımında yarışmaya başlayan Adilhan Numan, bu hafta elenerek Survivor macerasını tamamladı. Kırmızı takıma geçtikten sonra gösterdiği performansla dikkat çeken Adilhan, Amerikan futboluna olan ilgisiyle de biliniyor.
Adilhan Numan'ın Hayatı ve Eğitim Durumu
Adilhan Numan, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. Çizim yeteneğiyle öne çıkan Adilhan, aynı zamanda Amerikan futbolunda da yeteneklidir. Yarışmadaki mücadelesiyle izleyicilerden takdir topladı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”