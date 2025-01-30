Survivor Adilhan kimdir, kaç yaşında nereli? Survivor All Star yarışmacısı Adilhan Numan’ın hayatı ve biyografisi!

Survivor izleyicilerinin dikkatini çeken isimlerden biri olan Adilhan Numan, bu sezon yarışmaya katılarak Gönüllüler takımında mücadele etti. Performansıyla adından söz ettiren Adilhan, elenerek Survivor macerasına veda etti.

Adilhan Numan, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. Yarışmadaki azmi ve başarısıyla tanınan Survivor All Star yarışmacısı Adilhan Numan'ın yaşı, memleketi ve kariyerine dair detaylar merak ediliyor. İşte, Adilhan Numan'ın hayatı ve biyografisi…

Survivor Adilhan Numan Kimdir?

Survivor 2025 sezonunda Gönüllüler takımında yarışmaya başlayan Adilhan Numan, bu hafta elenerek Survivor macerasını tamamladı. Kırmızı takıma geçtikten sonra gösterdiği performansla dikkat çeken Adilhan, Amerikan futboluna olan ilgisiyle de biliniyor.

Adilhan Numan'ın Hayatı ve Eğitim Durumu

Adilhan Numan, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. Çizim yeteneğiyle öne çıkan Adilhan, aynı zamanda Amerikan futbolunda da yeteneklidir. Yarışmadaki mücadelesiyle izleyicilerden takdir topladı.

Kaynak: Haber Merkezi