Teravih Namazını 20 Rekat mı, 8 Rekat mı Kılınır? Teravih Namazı Nasıl, Ne Zaman, Kaç Rekat Kılınır 2025?

Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazının ardından kılınan önemli bir ibadettir. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sünneti olan bu namaz, Müslümanlar için büyük manevi anlam taşır. Cemaatle kılınması daha faziletli olsa da, evde veya tek başına da eda edilebilir. Peki, teravih namazı nasıl kılınır ve bu ibadetin faydaları nelerdir? İşte detaylar.

Teravih Namazı ve Farklı Uygulamalar:

Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri olan teravih namazı, Müslümanlar için büyük bir manevi anlam taşır. Yatsı namazından sonra kılınan bu namaz, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünneti olarak İslam dünyasında coşkuyla yerine getirilen bir ibadettir. Cemaatle kılınması daha faziletli olsa da, evde veya tek başına da eda edilebilir. Müslümanlar, teravih namazı ile Ramazan'ın bereketinden ve feyzinden daha fazla istifade etme fırsatı bulurlar.

Teravih Namazı Kaç Rekat? Mezheplere Göre Farklılıklar Nelerdir?

Genel olarak teravih namazı 20 rekât olarak kılınır. Bu uygulama, sahabe döneminde Hz. Ömer'in hilafeti sırasında cemaatle düzenli hale getirilmiş ve zamanla yaygınlaşmıştır. Ancak İslam mezheplerine ve farklı uygulamalara göre rekat sayısında bazı farklılıklar görülebilir.

Hanefî mezhebinde 20 rekât olarak kılınması tercih edilir.

20 rekât olarak kılınması tercih edilir. Şafiî ve Hanbelî mezheplerinde de yaygın olarak 20 rekat uygulanır.

ve de yaygın olarak 20 rekat uygulanır. Mâlikî mezhebinde ise bazen 36 rekât olarak kılınan uygulamalar da bulunmaktadır.

ise bazen 36 rekât olarak kılınan uygulamalar da bulunmaktadır. Bazı Müslüman topluluklarında ise 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât olarak da kılınabilir.

Her ne kadar rekat sayısında farklılıklar bulunsa da, Ramazan'ın manevi atmosferinden tam anlamıyla faydalanmak isteyen Müslümanlar, genellikle 20 rekât teravih namazını cemaatle kılmayı tercih ederler.

Teravih Namazı Nasıl Kılınır?

Teravih namazı, iki farklı şekilde kılınabilir:

İkişer Rekatlı Kılınış: Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya."

İftitah tekbiri alınır, Sübhaneke duası okunur.

Eûzü-Besmele çekilir, ardından Fatiha ve bir sure okunur.

Rükû ve secdeler yapılır.

İkinci rekâta geçilir ve aynı işlemler tekrarlanır.

Oturulup "Ettehiyyatü", "Allahümme Salli", "Allahümme Barik" ve "Rabbena" duaları okunarak selam verilir.

Bu şekilde 20 rekât tamamlanır. Dörder Rekatlı Kılınış: İlk iki rekat ikili namaz gibi kılınır, ikinci rekâtın sonunda sadece Ettehiyyatü okunur.

Üçüncü rekâta geçilir ve devam edilir.

Dördüncü rekâtın sonunda, dualar okunarak selam verilir.

Her dört rekâttan sonra bir süre dinlenmek (tervîha) müstehaptır. Bu esnada salavat getirilebilir veya zikir yapılabilir.

20 rekât tamamlandıktan sonra vitir namazı kılınır.

Teravih Namazı Ne Zaman Kılınır?

Teravih namazı, yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra eda edilir. Sabah namazı vaktine kadar kılınabilir, ancak yatsı namazından önce kılınması caiz değildir. Teravih namazının ardından vitir namazı kılınarak gece ibadeti tamamlanır.

Teravih Namazının Önemi ve Fazileti Nedir?

Teravih namazı, Ramazan ayına özgü bir ibadet olup, Müslümanlar için büyük bir manevi huzur ve sevap kaynağıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu namazın önemine dikkat çekerek şöyle buyurmuştur: "Kim, faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan gecelerini ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır." Bu hadis-i şerif, teravih namazının büyük sevaba vesile olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Cemaatle kılınması daha faziletli olsa da, bireysel olarak da eda edilebilir.

Teravih namazını kılmak, Müslümanlara hem günahlarından arınma hem de manevi huzura erme fırsatı sunar. Ramazan gecelerini ibadetle değerlendirmek isteyen her Müslümanın, teravih namazını düzenli olarak kılması büyük önem taşır.

Kaynak: Haber Merkezi