Tesisatçılar Sırrını Açıkladı: Bu Yöntemle Hamam Gibi Evde Yüzde 60 Daha Ucuza Doğalgaz Faturası Ödeyeceksiniz

Kış aylarında artan doğal gaz faturaları, ev ekonomisini zorlayan en büyük giderlerden biri. Ancak tesisat ustalarının önerdiği basit ve etkili yöntemlerle doğal gaz faturalarından %60’a varan tasarruf sağlamak mümkün. İşte bu tasarrufu sağlamanın yolları…

Kış aylarının en büyük masraf kalemlerinden biri olan doğal gaz faturalarını düşürmek, hem bütçeniz hem de çevre için büyük önem taşıyor. Uzman tesisatçılar, enerji tasarrufu sağlayarak daha düşük faturalar ödemenin püf noktalarını açıkladı. İşte hem daha sıcak bir ev hem de daha az harcama için bilmeniz gerekenler…

Kombi Bakımını İhmal Etmeyin!

Düzenli kombi bakımı yaptırmak, enerji tasarrufunun ilk adımıdır. Periyodik bakım, kombinin performansını artırırken arıza risklerini de en aza indirir. Uzmanlar, yılda bir kez kombi bakımının yapılmasının hem enerji verimliliği hem de güvenlik açısından kritik olduğunu belirtiyor.

Evde Sıcaklık Kaybını Önlemek Mümkün

Kombinizi ne kadar verimli çalıştırırsanız çalıştırın, yetersiz yalıtım nedeniyle ısının dışarı kaçması faturalarınızı yükseltir. Basit birkaç önlemle bu kaybı önleyebilirsiniz:

Kapı ve Pencerelerde Yalıtım: Çift cam kullanımı ve pencere contalarının kontrolü, ısı kaybını %30'a kadar azaltabilir. Radyatör Arkası İzolasyonu: Isı yalıtım levhaları, sıcaklığın odaya doğru yayılmasını sağlar. Kalın Perdeler: Özellikle geceleri perdelerinizi kapalı tutarak odanızın sıcaklığını koruyabilirsiniz.

Kombiyi Doğru Ayarlamak Şart

Kombi Basıncı: Kombinizin basıncını ideal seviyede (genellikle 1.5-2 bar) tutmayı alışkanlık haline getirin.

Kombinizin basıncını ideal seviyede (genellikle 1.5-2 bar) tutmayı alışkanlık haline getirin. Sürekli Çalıştırma: Evi tamamen soğutmadan, kombiyi düşük bir sıcaklıkta çalıştırmak daha az enerji tüketir. Sık sık açıp kapamak, hem daha fazla enerji harcar hem de kombinizin ömrünü kısaltır.

Bunlara Dikkat Edin!

Kullanılmayan Odaları Isıtmayın: Kullanmadığınız odalardaki radyatörleri kapatarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

Kullanmadığınız odalardaki radyatörleri kapatarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Oda Termostatı Kullanın: Evinizin sıcaklığını kontrollü bir şekilde ayarlamak için termostatlardan faydalanabilirsiniz. Bu cihazlar, gereksiz enerji kullanımını önler.

Evinizin sıcaklığını kontrollü bir şekilde ayarlamak için termostatlardan faydalanabilirsiniz. Bu cihazlar, gereksiz enerji kullanımını önler. Sıcak Su Borularını İzole Edin: Isı kaybını en aza indirmek için borularınıza izolasyon yaptırın.

Isı kaybını en aza indirmek için borularınıza izolasyon yaptırın. Yoğuşmalı Kombiler: Daha yüksek verim sağlayan yoğuşmalı kombiler, uzun vadede faturalarınızı düşürür.

Küçük Değişiklikler, Büyük Tasarruflar

Doğal gaz tüketimini düşürmek için alınabilecek önlemler yalnızca kombi ve yalıtım ile sınırlı değil. Örneğin:

Radyatörlerin önüne eşya koymaktan kaçının.

Menfezlerin açık olduğundan emin olun; bu hem güvenlik hem de cihazın verimli çalışması için önemlidir.

Bacalı cihazları kapalı alanlarda kullanmaktan kaçının.

Kaynak: Haber Merkezi