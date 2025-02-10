Teşkilat 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? TEŞKİLAT 132. BÖLÜM FRAGMANI!

TRT 1’in büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, dün akşam saat 20:00’de 131. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Yağız Alp Akaydın’ın yönetmenliğini üstlendiği dizi, aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle yine izleyicilerden tam not aldı. Peki, Teşkilat dizisinin 132. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor? İşte detaylar…

TRT 1'in sevilen yapımlarından Teşkilat dizisinin 132. bölüm fragmanı izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı özel bir ekibin hem görevlerini hem de kişisel yaşamlarını konu alan bu aksiyon ve dram dolu dizi, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi görüyor.

Teşkilat dizisi 131. bölüm ile gerilim dolu sahneleri ve duygusal anlarıyla seyircileri ekran başına kilitledi. Peki, Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat 132. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının beğenilen dizisi Teşkilat yeni bölüm fragmanını yayınladı. İşte Teşkilat 132. bölüm fragman linki:

TEŞKİLAT 132. BÖLÜM FRAMANI

Kaynak: Haber Merkezi