Teşkilat 136. bölüm fragmanı izle! Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Teşkilat yeni bölüm fragmanı

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 136. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 136. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 136. yeni bölüm bilgileri....

TRT 1'in aksiyon ve gerilim dolu dizisi Teşkilat, her bölümüyle izleyicilere soluksuz anlar yaşatmaya devam ediyor. Son olarak ekrana gelen 135. bölümüyle büyük ilgi gören dizi, sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle yine gündemde. Şimdi ise gözler Teşkilat 136. bölüm fragmanına çevrildi. İzleyiciler, yeni bölümde neler olacağını ve hikayenin nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Peki, Teşkilat yeni bölümde neler yaşanacak? İşte diziyle ilgili son detaylar…

Teşkilat, her hafta sürükleyici bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Son olarak yayınlanan 135. bölümüyle yine heyecanı doruğa çıkaran dizi, izleyicileri şaşırtan gelişmeleriyle dikkat çekti. Şimdi ise dizinin takipçileri, sıradaki bölümde neler olacağını öğrenmek için Teşkilat 136. bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay yüzleştiği gerçekle adeta yıkılır. Canından çok sevdiği kardeşi Selen'in hain olduğunu kabullenemez. Ona ulaşamayan Neslihan da bir terslik olduğunun farkındadır.

Akif Başkan'a yapılan saldırı sonucunda Korkut ortaya çıkarak onu korumaya mecbur kalır. Ama Korkut olanları uzaktan izleyen Hamdi'den habersizdir. Akif Başkan bu saldırının amacıyla ilgili şüphelerini Korkut ile paylaşır. Korkut'u büyük bir yüzleşme beklemektedir.

Neslihanlar Selen'in takibini sürdürürken Altay, Selen'e karşı açık vermemekte zorluk çeker. Altay, büyük bir hayal kırıklığıyla saldırganlaşırken Neslihan onu sakinleştirmeyi çalışır. Altay'ı yıkan bu büyük gerçek onu geri dönülmez kararlar almaya zorlayacaktır..

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(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi