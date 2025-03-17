Teşkilat 137. Bölüm Fragmanı izle! Kraliçe Korkut’un tuzağına düşecek mi? Teşkilat 137. Bölüm 2. Fragmanı izle!

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Teşkilat’ın yeni fragmanı yayınlandı ve aksiyon dolu sahnelerle izleyicilerin ilgisini çekti. İşte Teşkilat 137. bölüm fragman linki...

Altay, kardeşi Seher'i kaybetmenin verdiği üzüntüyle yalnız başına kalmayı isteyecek. Neslihan, Altay'ı hiçbir türlü yalnız bırakmayacak. Altay ve Neslihan arasındaki yakınlık tekrardan kurulacak mı? Neslihan, " Günün birinde insan gülmeyi başarabiliyor. Öyle bir geliyor ki sana şifa oluyor. Sonra birden kış bitiyor ve bahar oluyor. " sözleriyle aralarındaki aşk filizi yeniden yeşerecek mi?

Kraliçe, Seher ve Sofia'yı öldürdükten sonra, kendisini bu karmaşadan kurtarabilmek için Ejder'den yardım talep eder. Bir etkinlikte Hamdi ve Korkut, Ejder ile adamlarının izini sürerken, Korkut Kraliçe'yi fark eder ve onun peşine düşer. Ancak, Korkut'un Kraliçe'yi yakalamaya yönelik ilk hamlesi başarısız olur.

EJDER KORKUTA SAVAŞ AÇTI

Korkut masadaki bütün rakiplerini Ejder'e kaptırır lakin Ejder'in yaptığı gizli planların peşine düşer. Ejder'in tarafında geçen herkesin bir gün zarar göreceğini Korkut masadaki adamlara anlatmaya çalışır. Korkut, Ejder'i yakaladığını düşünürken, Ejder'in hazırladığı tuzağın içine Hamdi ile birlikte düşerler.

KRALİÇE KAÇMAYI BAŞARABİLECEK Mİ?

Kraliçe, İstanbul'dan bir an önce ayrılmak için acele eder ve adamları ile ortaklarına, onu bir an önce dışarı çıkarmaları için talimat verir. "Yarın beni buradan çıkarın, nasıl bir yol olacağına dair fikrim yok" diyen Kraliçe'yi, hiç beklemediği bir sürpriz beklemektedir. Korkut ve Kraliçe tekrar karşı karşıya gelir. Bu kez Korkut, Kraliçe'yi yakalamayı başarabilecek mi yoksa yine elinden mi kaçıracak?

İŞTE TEŞKİLAT 137. BÖLÜM FRAGMANI

Kaynak: Haber Merkezi