GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Teşkilat 137. Bölüm Fragmanı izle! Kraliçe Korkut’un tuzağına düşecek mi? Teşkilat 137. Bölüm 2. Fragmanı izle!

Teşkilat 137. Bölüm Fragmanı izle! Kraliçe Korkut’un tuzağına düşecek mi? Teşkilat 137. Bölüm 2. Fragmanı izle!
Pazar akşamlarının sevilen dizisi Teşkilat’ın yeni fragmanı yayınlandı ve aksiyon dolu sahnelerle izleyicilerin ilgisini çekti. İşte Teşkilat 137. bölüm fragman linki...

Altay, kardeşi Seher'i kaybetmenin verdiği üzüntüyle yalnız başına kalmayı isteyecek. Neslihan, Altay'ı hiçbir türlü yalnız bırakmayacak. Altay ve Neslihan arasındaki yakınlık tekrardan kurulacak mı? Neslihan, " Günün birinde insan gülmeyi başarabiliyor. Öyle bir geliyor ki sana şifa oluyor. Sonra birden kış bitiyor ve bahar oluyor. " sözleriyle aralarındaki aşk filizi yeniden yeşerecek mi?

Kraliçe, Seher ve Sofia'yı öldürdükten sonra, kendisini bu karmaşadan kurtarabilmek için Ejder'den yardım talep eder. Bir etkinlikte Hamdi ve Korkut, Ejder ile adamlarının izini sürerken, Korkut Kraliçe'yi fark eder ve onun peşine düşer. Ancak, Korkut'un Kraliçe'yi yakalamaya yönelik ilk hamlesi başarısız olur.

EJDER KORKUTA SAVAŞ AÇTI

Korkut masadaki bütün rakiplerini Ejder'e kaptırır lakin Ejder'in yaptığı gizli planların peşine düşer. Ejder'in tarafında geçen herkesin bir gün zarar göreceğini Korkut masadaki adamlara anlatmaya çalışır. Korkut, Ejder'i yakaladığını düşünürken, Ejder'in hazırladığı tuzağın içine Hamdi ile birlikte düşerler.

KRALİÇE KAÇMAYI BAŞARABİLECEK Mİ?

Kraliçe, İstanbul'dan bir an önce ayrılmak için acele eder ve adamları ile ortaklarına, onu bir an önce dışarı çıkarmaları için talimat verir. "Yarın beni buradan çıkarın, nasıl bir yol olacağına dair fikrim yok" diyen Kraliçe'yi, hiç beklemediği bir sürpriz beklemektedir. Korkut ve Kraliçe tekrar karşı karşıya gelir. Bu kez Korkut, Kraliçe'yi yakalamayı başarabilecek mi yoksa yine elinden mi kaçıracak?

İŞTE TEŞKİLAT 137. BÖLÜM FRAGMANI

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER