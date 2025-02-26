Trabzon’da Yarın Okullar Tatil Mi? Trabzon’da 27 Şubat’ta Okullar Tatil Mi? Trabzon Valiliği Açıklama Yaptı Mı?
Trabzon’da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. 27 Şubat Salı günü birçok ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim yapılmayacak.
Trabzon'da Yarın Okullar Tatil Mi?
Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Sürmene ve Tonya ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda 27 Şubat Salı günü eğitim olmayacak.
Trabzon'da 27 Şubat'ta Okullar Tatil Mi?
Evet, Trabzon'un bazı ilçelerinde 27 Şubat Salı günü okullar tatil edildi. Araklı, Çaykara ve Yomra ilçelerinde belirli mahalleler ve okullarda eğitime ara verildi. Karar, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan bölgelerde geçerli olacak.
Trabzon Valiliği Açıklama Yaptı Mı?
Trabzon Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, özellikle taşımalı eğitim kapsamındaki okulların tatil edildiği belirtilirken, etkilenen ilçeler arasında Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Sürmene, Tonya, Araklı, Çaykara ve Yomra yer aldı.
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