TÜİK verileri açıkladı! En çok boşanmalar bu ilde! Boşanmalar en az hangi şehirde kaydedildi?
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı nüfus verilerine göre, Türkiye’de boşanmış kişilerin oranı yüzde 5’e yükseldi. En fazla boşanmanın olduğu iller İzmir, Muğla ve Antalya oldu. Hakkari ise bekar kişilerin oranının en yüksek olduğu kent olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yıl nüfus verilerine göre Türkiye'de boşanma oranı arttı.
Yetişkin nüfus içinde boşanmış kişi oranı 2014 yılında yüzde 3'ken 2024 yılında yüzde 5 e yükseldi.
Nüfusa oranla en çok boşanmış kişinin bulunduğu il yüzde 8 virgül 09 ile İzmir oldu. İzmir'i sırasıyla yüzde 8,04 ile Muğla, yüzde 7,42 ile Antalya, yüzde 6,77 ile Aydın izledi.
Hiç evlenmemiş kişilerin oranı ülke genelinde ortalama yüzde 29 olarak kayda geçti. Hiç evlenmeyenlerin oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla yüzde 45 ile
Hakkari, yüzde 44 ile Şırnak ve yüzde 39 Siirt olarak kayda geçti.
Toplam 20 şehirde hiç evlenmemiş kişilerin oranı yüzde 30'u aştı.
HAKKARİ'DE BOŞANMA DÜŞÜK
Hakkari, aynı zamanda boşanmış kişilerin oranının en düşük olduğu il olarak kayda geçti.
13 ilde boşanmış kişilerin oranı yüzde 2'nin altında bulunuyor.
KADINLARIN ORANI FAZLA
Cinsiyete göre bakıldığında kadınların boşanma oranı erkeklerden daha yüksekken evli sayısında ise erkekler önde.
Hiç evlenmeyenlerin sayısına bakıldığında da erkeklerin oranının daha yüksek olduğu kayda geçti.
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