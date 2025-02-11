UZAK ŞEHİR 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! Uzak Şehir 14. yeni bölüm fragmanı izle

Her pazartesi Kanal D’de izleyiciyle buluşan Uzak Şehir, bu akşam yayınlanan 13. bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Yapımcılığını AyNA Yapım’ın üstlendiği dizinin senaryosu Gülizar Irmak’a aitken, yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız üstleniyor. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı son bölümün ardından, izleyiciler şimdi gözlerini gelecek haftaki yeni bölüme çevirdi. Uzak Şehir’in 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte detaylar…

Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir seyirciden tam not aldı. Her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi ilginç konusuyla dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümünü merak edenler fragman araştırmalarına başladı.

Uzak Şehir 14. bölüm fragmanı izle, Uzak Şehir dizisi yeni bölüm fragmanı full sorguları yapılırken detaylar haberimizde....

Uzak Şehir dizisinde geçen hafta neler oldu?

Alya'nın Albora topraklarından kaçıp gidememesi Cihan'ın ise onu gördüğü halde durdurmaması aralarında sonu gelmeyen soruların başlangıcı olur. İkisinin de aralarındaki bağın giderek derinleşmesi içlerinde huzursuzluğa yol açarken Alya'nın gitmediğini gören Mine ise Cihan'la Alya'nın birbirlerine yaklaşmasından korkup bunu engellemek için kendince bir plan yapar.

Ecmel Kaya'yla Zerrin'i ayırmak için Mahmut'la iş birliği yapar. Nare Zerrin'in kendi gibi bir geleceği olmasın diye Şahin'den yardım isterken Ecmel'e karşı öfkesinden dolayı Şahin'e de çok ağır konuşur.

Öte yandan Ecmel Cihan'ı devirmek için Demir'le yaptığı anlaşmaya Şahin'i de çekmek için baskı kurar. Şahin anlaşmanın şartlarını öğrendiğinde Cihan'ın tam karşısında olacağını anlar. Alya görev için hastane dışına çıkarken Cihan da onu güvenliği için yalnız bırakmaz.

Gittikleri yerde Cihan'ın başına gelen talihsiz durum ikisinin biraz daha birbirlerine yaklaşmalarına neden olurken Cihan, Alya'yı hiç beklemediği bir şekilde şaşırtacaktır.

Kanal D ile takip edilen Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izlemek için aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

UZAK ŞEHİR 14. BÖLÜM FRAGMANI

Kaynak: Haber Merkezi