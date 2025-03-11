Uzak Şehir 18. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi Uzak Şehir, yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekrana bağlamaya devam ediyor. Pazartesi akşamları seyirciyi ekrana kilitleyen dizide, Alya ve Cihan’ın boşanıp boşanmayacağı büyük merak konusu oldu. Peki, Uzak Şehir 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı ne zaman ekranlarda olacak? İşte Uzak Şehir 18. bölüm fragmanı ve detaylar!

İlginç hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Uzak Şehir, son bölümüyle izleyicileri ekran başına toplamayı başardı. Yayınlanan bölümün ardından Uzak Şehir 18. bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Peki, 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı ne zaman izleyicilerle buluşacak? İşte, Uzak Şehir 18. bölüm fragmanı ve izleme linki! Uzak Şehir 17. Bölüm Özeti Cihan'ın boşanma dilekçesini imzalaması Alya'nın düşündüğü gibi kolay bir süreç olmaz. Cihan'ın yükselen öfkesi karşısında Alya çıkış yolu bulmakta zorlanır. Boşanmamakta direnen Cihan'ı ikna edemeyen Alya'ya yardım eli uzanır. Bunu öğrenen Cihan mantığından uzaklaşıp kıskançlığın verdiği öfkeyle hareket etmeye başlar. Zerrin ve Kaya ise Şahin'in suçsuz yere cezaevinde olmasından dolayı vicdan azabı çekerler. Durumu düzeltecek tek kişi Demir'dir. Zerrin, Demir'in Şahin'i kurtarması karşılığında onunla evlenmeyi kabul eder ancak Demir'in bilmesi gereken bir sır vardır. Bu sırrı öğrenen Demir yine Zerrin'le evlenip Şahin'i kurtaracak mıdır yoksa kabul edemeyeceği bir gerçekle yeni bir savaş mı başlatacaktır? Alya'nın boşanmak için verdiği mücadelesi karşısında Cihan'ın direnmesi onları iyice yıpratırken artık dönülemeyecek bir sona doğru yaklaşmaktan kaçamazlar. Bu son onların için bir bitiş mi yoksa aşklarını anladıkları yeni bir başlangıç mı olacaktır? Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek. UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI MI? Uzak Şehir 18. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yeni bölüm fragmanı Kanal D web sitesi üzerinden yayınlanıyor. UZAK ŞEHİR 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!