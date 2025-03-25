Uzak Şehir son bölümde ne oldu? Cihan’ın Meryem aşkı Alya’yı kıskandırdı! Cihan Alya’ya gerçekleri anlattı mı?

Alya’nın Cihan’ın odasına gizlice girmesi onu sinirlendirse de Alya suçunu kabul edip özür dileyince Cihan yumuşadı. Merak ettiği her şeyi öğrenmek isteyen Alya’ya, babasını Süleyman Baybars’ın vurdurduğunu, Boran’ın intikam için Süleyman’ı öldürdüğünü ve bu yüzden yurt dışına gitmek zorunda kaldığını anlattı. Ardından Meryem’i babasının kaçırdığını ve kan davasını bitirmek için Şeyda ile evlenmek zorunda kaldığını söyledi.

Cihan, Şahin'e hakkı olan toprağı teslim ettikten sonra aralarındaki gerginlik biraz olsun yatışmıştı. Ancak Şahin, Cihan'a karşı hala savaşmakta kararlı olduğunu belirtti. Bu durumu öğrenen Sadakat, "Toprak bölünmez" diyerek konağı adeta yerinden sallarken, "Albora'yı yıkacaklar..." diyerek bir anda fenalaştı. Şahin'in Cihan'a karşı nasıl bir tavır sergileyeceği ise herkesin merakla beklediği bir soru haline geldi.

Alya öğrendikleri karşısında büyük bir şok yaşadı

Uğur, Cihan'ın hastaneyi satın alıp onu işten kovmasının ardından intikam almak için Alya'ya Boran'ın babasının Ecmel olduğunu söyledi. Alya duyduklarına inanamayarak konağa gidip Sadakat'e gerçeği sordu. Sadakat'in bunu doğrulamasıyla büyük bir öfke ve korku yaşayan Alya, oğlunu alıp apar topar konaktan ayrıldı. Yolda küçük bir kaza geçirince yanlarına gelen Cihan'a sarılıp gözyaşlarına boğuldu. Cihan ise 'Ben varım...' diyerek Alya'yı teselli etti.

Tüm kategorilerde zirveye yerleşti

'Uzak Şehir' dizisi, reytinglerdeki liderliğini sürdürüyor. Total izleyici grubunda 15,70 reyting ve 39,32 izlenme payı elde eden dizi, AB kategorisinde 10,65 reyting ve 30,14 izlenme payına, 20+ABC1 grubunda ise 14,04 reyting ve 34,27 izlenme payı alarak her üç kategoride de birinci sırada yer aldı.

Oyuncu kadrosu

AyNA Yapım imzalı, Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

'Uzak Şehir' her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Haber Merkezi