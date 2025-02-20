Vali açıklama yaptı! İstanbul’da 21 Şubat Cuma günü okullar tatil mi? İstanbul’da okullar tatil mi?

Türkiye’nin birçok kentini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle tatil haberleri peş peşe geldi. 21 Şubat Cuma günü İstanbul’da okullar tatil mi? Vali açıklama yaptı! İstanbul’da 21 Şubat Cuma günü okullar tatil mi? İşte detaylar...

İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.

Dün başlayan kar yağışı, kentin yükseklerini beyaza bürüdü.

Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, ara sokaklarda ve bazı yollarda olumsuzluklara neden oldu.

İstanbul Valiliği, dün aldığı kararla bugün okulları tatil etti.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kentteki kar yağışının bugün de devam etmesi yarın ise etkisini daha da artırması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Peki İstanbul'da 21 Şubat Cuma günü okullar tatil olacak mı?

Milyonlarca öğrencinin merakla yanıtını beklediği soruya İstanbul Valisi Davut Gül yanıt verdi.

İSTANBUL'DA 21 ŞUBAT CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

TRT Haber yayınında konuşan Vali Gül, meteorolojik verilerin inceleneceğini ve kararın bu akşam saatlerine doğru verileceğini söyledi.

"Hava şartları olumsuzsa biz hiçbir çocuğumuzun tırnağına zarar gelmesini istemeyiz.” diyen Vali Gül, "Hava şartları iyileşirse, bazen anlık gelişmeler olabiliyor. O zaman cuma günü okulumuza gitmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, bu akşam saat 18.00'de AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde kentteki karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Vali Gül'ün açıklamasından öne çıkanlar:

Kar yağışının aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'umuzda kar yağışından kaynaklı olumsuzlukların önüne geçilmesi için kurumlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Sokaklarda yaşayan 1100 evsiz otellere ve geçici barınma merkezlerine yerleştirilmiştir. 18 Şubat Salı gününden bu yana 139 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir. 2 gündür meteoroloji 1. bölgeden aldığımız bilgiye göre cuma ve cumartesi kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların yükseklerde etkili olması beklenmektedir. Olumsuz hava koşulları sebebiyle valiliğimizce il genelinde tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 21 Şubat Cuma günü ara verilmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi