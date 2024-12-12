Van’da yarın okullar tatil mi? 13 Aralık Van’da okullar tatil edildi mi?

Van’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildi. Ayrıca kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Van Valiliği, kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle yarın resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime (RAM ve Rehabilitasyon merkezleri dahil) 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak. Çocuğu kreşe ve anaokuluna giden çalışan anneler de izinli sayılacak. (0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler, idari izinlidir.)
Van-Bahçesaray kara yolu ulaşıma kapandı
Bahçesaray Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi tehlike oluşturacak duruma geldi.
Bu kapsamda, Karayolları ekiplerince Van-Bahçesaray kara yolunun Yukarı Narlıca Mahallesi'nde yol, geçici olarak trafiğe kapatıldı.
İlçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesi üzerindeki alternatif yoldan sağlanıyor.
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