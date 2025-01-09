ABD’de orman yangınları: Ekonomik kayıp 57 milyar doları bulabilir
ABD’nin California eyaletinde şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olması bekleniyor.
Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, California'daki orman yangınlarının ekonomik maliyetine ilişkin öncü tahminlerini paylaştı.
Buna göre, California'daki orman yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceği tahmin edildi.
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde salı akşamı şiddetli rüzgarların kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu orman yangınları başlamıştı.
3 bin hektarlık alan kül oldu
Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül olurken, bölge sakinleri için tahliye emri verildi.
California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Los Angeles'ta "acil durum" ilan etmişti.Los Angeles'ın Pacific Palisades, Hurst, Eaton ve Woodley bölgelerinde devam eden yangınlardan dolayı şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
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