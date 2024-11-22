Beyaz Saray Senatör Sanders’ın İsrail’e silah satışının bloke edilmesi yönündeki adımına tepkili

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Senatör Bernie Sanders’ın gündeme getirdiği “İsrail’e silah satışının bloke edilmesini“ öngören ve Senatoda reddedilen tasarılarının “ters etki yarattığına“ inandıklarını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde Gazze gündemine ilişkin güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Jean-Pierre, Senatör Sanders'ın gündeme taşıdığı ve ABD'nin İsrail'e silah satışının bloke edilmesini öngören 3 tasarının yansımalarını yorumladı.

ABD'li sözcü, İsrail'in güvenliği ve kendisi savunması konusunda çok net olduklarını vurgulayarak "Lübnan ve Gazze'de ateşkes ve rehinelerin kurtarılması için çalışırken bu tasarıların ters etki yarattığına inanıyoruz." diye konuştu.

İsrail'in zayıflamasının bölgedeki İran destekli örgütleri cesaretlendireceğini savunan Jean-Pierre, buna izin vermeyeceklerini belirtti.

Sanders ve söz konusu tasarılara "evet" oyu veren 19 senatörün endişelerini anladıklarını ve buna saygı duyduklarını söyleyen Beyaz Saray sözcüsü, ABD yönetiminin bu konudaki tutumunun ise çok net olduğunun altını çizdi.

ABD yönetimi, 14 Ağustos'ta İsrail'e toplam değeri 20 milyar doları aşan 5 ayrı pakette savaş uçakları, havadan havaya füzeler, tank ve top mühimmatları ile taktik araçların satışına onay vermişti.

Sanders'in açıklamaları

ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD'nin İsrail'e silah satışının bloke edilmesini öngören tasarılarına destek isterken, "Bugün Gazze'de yaşananların tarifi imkansız, ancak bu durumu daha acı kılan şey, orada yaşananların çoğunun ABD silahları ve Amerikan vergi mükelleflerinin destekleriyle yapılıyor olması." dedi.

ABD'li bağımsız senatör Sanders, Demokrat senatörler Jeff Merkley, Peter Welch ve Chris Van Hollen ile Kongrede düzenlediği basın toplantısında, yarın Senato Genel Kuruluna getireceği tasarılarla ilgili konuştu.

Sanders, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının ve bölgeye insani yardımları kasıtlı olarak engellemesinin açık bir şekilde ilgili Amerikan yasalarının ihlali olduğunu ve bu ülkeye artık ABD silahlarının gönderilmemesi gerektiğini vurguladı.

"ABD, (İsrail'in) bu katliamlarda suç ortağıdır, bu suç ortaklığı artık sona ermelidir." diyen Sanders, ABD'nin İsrail'e 20 milyar dolarlık son silah satışının bloke edilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'li senatör, "Bugün Gazze'de yaşananların tarifi imkansız, ancak bu durumu daha acı kılan şey, orada yaşananların çoğunun ABD silahları ve Amerikan vergi mükelleflerinin destekleriyle yapılıyor olması." diye konuştu.

İsrail, ilgili ABD yasalarını çiğniyor

Sanders, Senato Genel Kuruluna yarın (20 Kasım Çarşamba) gelmesi ve oylanması beklenen 3 tasarısına diğer senatörlerden destek isterken, İsrail'in ilgili Amerikan yasalarını ve uluslararası kuralları çiğnediğinin altını çizdi.

1961 tarihli Dış Yardım Yasası ile 1976 tarihli Silah İhracat Kontrol Yasası'na atıf yapan Sanders, İsrail'in Gazze'ye insani yardımları kasıtlı olarak engellediğini ve söz konusu yasalara göre bu ülkeye silah satılamayacağını söyledi.

Kaynak: AA