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Filistin katil İsrail’in UNRWA kararının BM’ye taşınması için “siyasi adım atmaya’’ hazırlanıyor

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Filistin katil İsrail’in UNRWA kararının BM’ye taşınması için “siyasi adım atmaya’’ hazırlanıyor
Filistin, soykırımcı İsrail’in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerine son verilmesine yönelik kararının ardından konuyla ilgili BM’de oturum düzenlenmesi için siyasi olarak harekete geçeceğini duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da Filistin Devlet Başkanlığına dayandırılan habere göre, katil İsrail'in UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesi yönündeki kararının ardından Filistin Devlet Başkanlığı, konuyu BM Güvenlik Konseyine ve diğer uluslararası kuruluşlara taşımak için Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerle beraber acilen siyasi bir adım atmaya hazırlanıyor.

Habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı, UNRWA'nın varlığının, Filistin sorununun uluslararası meşru kararlara uygun şekilde çözülmesiyle bağlantılı olduğunu ifade ederek, İsrail'in daha fazla gerilime ve istikrarsızlığa yol açacak adımlarını durdurmak için ciddi adımlar atılması çağrısında bulundu.

İsrail Meclisi, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, katil İsrail'in hedefinde

Katil İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

  • #Filistin Devleti #İsrail’in Gazze Soykırımı

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