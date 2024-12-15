Gazze’de öldürülen gazetecilerin sayısı 196’ya yükseldi
Al Jazeera televizyon kanalının Gazze’deki kameramanı Ahmed El-Levh, İsrail saldırısında hayatını kaybetti. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 196’ya çıktı.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda Al Jazeera televizyonu kameramanı Ahmed El-Levh'in hayatını kaybettiği kaydedildi.
Gazeteci Levh'in öldürülmesiyle İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 196'ya çıktığı ifade edildi.
Levh'in öldürülmesinin sorumluluğunun başta İsrail olmak üzere ABD ve soykırım suçuna ortak olan İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelere ait olduğu belirtildi.
İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alması, öldürmesi ve onlara suikast düzenlemesinin şiddetle kınandığı açıklamada, uluslararası topluma ve dünyadaki gazetecilik çalışmalarıyla ilgili uluslararası kuruluşlara, işlediği suçlardan ötürü uluslararası mahkemelerde İsrail aleyhine dava açmaları, soykırım suçunu ve Filistinli gazetecilere yönelik cinayet ve suikastları durdurması için, İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.
Filistin Medyacıları Forumu dün yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan televizyon kanalı El-Meşhed'in Gazze'deki muhabiri Muhammed Baluşe'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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